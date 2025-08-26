Bão số 5 vừa qua, Biển Đông lại sắp đón áp thấp nhiệt đới

TPO - Ngoài khơi Philippines đang có một vùng áp thấp hoạt động, dự báo có thể đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 27-28/8 và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vào 13h chiều nay (26/8), vùng áp thấp này đang trên khu vực phía đông của Philippines.

Dự báo trong 24–36 giờ tới (tính từ 13h chiều 26/8), vùng áp thấp di chuyển tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng ngày 27-28/8), khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Do áp vùng áp thấp chưa mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và chưa vào Biển Đông nên diễn biến còn khó lường. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia lưu ý người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Bão số 5 gây ngập nặng ở Nghệ An. Ảnh: Ngọc Tú.

Trên đất liền hôm nay, hoàn lưu bão số 5 tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai và Thanh Hóa. Lượng mưa từ 7-15h hôm nay có nơi trên 140mm như trạm An Lương (Lào Cai) 183.6mm, trạm Chi cục Thủy lợi Phú Thọ (Phú Thọ) 158.2mm, trạm Na Mèo (Thanh Hóa) 142mm.

Dự báo từ chiều tối 26/8 đến trưa 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa sẽ xuất hiện theo từng đợt.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 26/8, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Khu vực Nghệ An đến Hà Tĩnh, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do mưa lớn kéo dài, chiều 26/8, lũ lên trên sông Thao (Lào Cai), sông Lục Nam (Bắc Ninh), sông Hoàng Long (Ninh Bình) và hệ thống sông Mã (Thanh Hóa), riêng trên thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lũ đang xuống.

Mực nước lúc 13h ngày 26/8 trên sông Thao tại trạm Yên Bái là 29,32m, dưới báo động (BĐ)1, trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam dưới BĐ1, sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế trên BĐ2, sông Chu tại trạm Xuân Khánh dưới BĐ2, sông Mã tại trạm Lý Nhân dưới BĐ2, tại trạm Giàng xấp xỉ BĐ2, sông Cả tại trạm Con Cuông trên BĐ3.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (27/8), lũ trên sông Thao, hạ lưu sông Mã lên trên mức BĐ3 và duy trì ở mức cao.

Từ đêm nay (26/8) đến 27/8, lũ trên các sông nhỏ, sông Hoàng Long tiếp tục lên ở mức BĐ2-BĐ3, thượng lưu sông Cả tiếp tục xuống ở mức BĐ2-BĐ3, lũ trên sông Lục Nam tiếp tục lên ở mức BĐ1-BĐ2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc ở Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An.