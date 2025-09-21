Báo Nga khen Đức Phúc

TPO - Đức Phúc vượt 22 nghệ sĩ quốc tế để giành quán quân Intervision 2025 tại Moskva, Nga, cùng giải thưởng 30 triệu ruble (khoảng 9 tỷ đồng). Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" không chỉ thuyết phục ban giám khảo mà còn nhận được loạt lời khen từ báo chí Nga về giọng hát, dàn dựng và tinh thần văn hóa Việt Nam.

Chiến thắng của Đức Phúc tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 diễn ra tối 20/9 tại Nga khiến truyền thông Nga chú ý. Nhiều hãng tin Nga như RIA Novosti, Regnum, Lenta.ru… đồng loạt đưa tin về việc đại diện Việt Nam vượt 22 nghệ sĩ quốc tế, giành vị trí quán quân và giải thưởng 30 triệu ruble (khoảng 9 tỷ đồng).

Chia sẻ với Vzglyad, nhà sản xuất âm nhạc Igor Matviyenko gọi Phù Đổng Thiên Vương (Hồ Hoài Anh sáng tác) là màn biểu diễn xuất sắc, giàu câu chuyện cội nguồn. Ông cũng đánh giá Đức Phúc mang lại tiết mục có cách dàn dựng hiện đại, trang phục ấn tượng.

Chuyên gia âm nhạc Alexander Alekseev nhận xét phần thi của nam ca sĩ đậm màu sắc truyền thống Việt Nam. Trong khi đó, tờ Rossiyskaya Gazeta đánh giá giọng hát của Đức Phúc cao, đẹp và thể hiện tiết mục theo cách đầy đam mê.

Đức Phúc giành giải quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025.

Theo tờ RIA Novosti, Đức Phúc hé lộ cách phân chia tiền thưởng 30 triệu ruble trong chương trình Let Them Talk của kênh Channel One. Quán quân Intervision 2025 cho biết anh dành một phần tiền thưởng để ủng hộ quỹ từ thiện tại Nga.

"Tôi tiết lộ cho các bạn một bí mật nhỏ. Tôi muốn dùng số tiền nhận được từ giải thưởng để thành lập một quỹ và quyên góp cho các hoạt động từ thiện ở Nga", Đức Phúc trả lời kênh truyền hình Nga.

Đức Phúc cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được hợp tác với các nghệ sĩ Nga, đồng thời cho biết tiếp tục trau dồi khả năng nói tiếng Nga. Nam ca sĩ cho biết thêm muốn tự viết một bài hát bằng tiếng Nga.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ anh ngưỡng mộ việc đại diện chủ nhà - ca sĩ Shaman xin phép không nhận đánh giá điểm số, để cơ hội cho 22 đại diện còn lại.

Intervision 2025 - cuộc thi âm nhạc quốc tế trở lại sau hơn 30 năm gián đoạn - diễn ra tại Moskva với 23 quốc gia tham dự. Đức Phúc xuất hiện ở vị trí 20, cùng vũ đoàn mang đến tiết mục Phù Đổng Thiên Vương (nhạc sĩ Hồ Hoài Anh). Kết quả chung cuộc, đại diện Việt Nam giành 422 điểm, vượt xa Kyrgyzstan (373 điểm) và Qatar (369 điểm) để bước lên ngôi vô địch.

Sau chiến thắng của Đức Phúc, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - dành nhiều lời khen cho đại diện Việt Nam tại Intervision 2025.

"Chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào chung của âm nhạc Việt Nam. Đây không chỉ là thành quả cá nhân của nghệ sĩ, mà còn thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Bộ trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ vươn ra quốc tế. Bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nhiều nghệ sĩ Việt Nam được tỏa sáng ở những sân khấu lớn của thế giới", ông chia sẻ.

Trực tiếp theo dõi màn trình diễn của Đức Phúc, ông Hà Minh Thắng - Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - chia sẻ cảm xúc tự hào: "Khi ngồi trên hàng ghế khán giả, tôi cảm thấy tự hào khi tiết mục của Phúc đã thể hiện đầy đủ bản sắc văn hóa Việt Nam. Tiếng vỗ tay không ngớt. Khi tôi cầm cờ Việt Nam lên, mọi người biết chúng tôi ở đoàn Việt Nam thì đều nói phần trình diễn của Việt Nam rất tuyệt vời".