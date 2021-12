Báo Malaysia cảnh báo đội nhà tại AFF Cup: 'Chớ vội gầm vang'

TPO - ĐT Malaysia có khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2020 với chiến thắng 3-1 trước Campuchia ở trận ra quân. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe lại bị báo giới nước nhà cho là chưa thuyết phục.

Tờ The Star của Malaysia đã có bài viết với tiêu đề: "Chớ vội gầm vang!", sau khi thầy trò HLV Tan Cheng Hoe giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia. Trong bài viết, The Star đã chỉ ra nhiều vấn đề trong màn trình diễn của ĐT Malaysia ở trận đấu này.

“Có bàn mở tỷ số sớm, nhưng các học trò của HLV Tan Cheng Hoe phải vất vả cầm bóng trước một Campuchia đầy tốc độ. May mắn là chúng ta đã tận dụng rất tốt cơ hội để ghi thêm bàn thắng", The Star viết.

Theo tờ báo của Malaysia, hàng tiền vệ của ĐT Malaysia có rất nhiều cơ hội, nhưng chưa kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu. Họ liên tục chao đảo trước sức ép từ phía các cầu thủ Campuchia. HLV Tan Cheng Hoe dù đã có sự điều chỉnh để gia cố tuyến giữa, nhưng mọi chuyện không khá hơn khi các tiền đạo Campuchia vẫn liên tục đe dọa khung thành của Malaysia.

"Phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ môn Khairul Fahmi Che Mat, chúng ta mới tránh được hai bàn thua từ các quả phạt góc. Có thể hiểu lý do tại sao Malaysia không thể chơi thứ bóng đá áp đảo sở trường là do không có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2020. Về phía Campuchia, họ chơi bóng đầy mạnh mẽ, liên tục gây áp lực và kiểm soát bóng , không cho chúng ta cơ hội cầm bóng quá lâu…", The Star nhấn mạnh.

Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra rất hài lòng về màn trình diễn của đội nhà. Ông cũng khẳng định Malaysia vẫn sẽ đá tấn công trước mọi đối thủ, cho dù đó là đương kim vô địch Việt Nam.

"Malaysiacó ba bàn thắng đến từ những chân sút khác nhau. Tôi hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Giờ chúng tôi phải nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Các cầu thủ cần tiếp tục giữ sự tập trung, hạn chế những sai lầm. Về lối chơi, chúng tôi vẫn sẽ đá tấn công và muốn tiếp tục ghi thêm những bàn thắng trước bất cứ đối thủ nào", HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố.

Khởi đầu thuận lợi ở AFF Cup 2020 bằng chiến thắng 3-1 trước Campuchia giúp Malaysia tạm thời dẫn đầu bảng B. Ở lượt trận thứ hai bảng B, Malaysia sẽ gặp Lào, còn Campuchia gặp Indonesia, trong khi Việt Nam được nghỉ.

Đến ngày 12/12, Việt Nam sẽ đụng độ Malaysia. Đây là trận đấu đặc biệt quan trọng với cả hai đội để cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng B. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang rất quyết tâm đánh bại Việt Nam để "phục thù" cho thất bại 2-3 cay đắng ở chung kết AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, ĐT Việt Nam có lợi thế về quãng nghỉ, bên cạnh sự tự tin khi chúng ta chưa thua trước đối thủ trong 7 năm qua. Trong 6 trận gặp nhau gần nhất, ĐT Việt Nam thắng đến 5 và chỉ hòa 1 trước Malaysia.