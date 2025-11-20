Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Bao giờ TPHCM hoàn lại tiền cho học sinh đã mua bảo hiểm y tế?

Uyên Phương
Nhàn Lê
TPO - Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, nếu nhà trường/cơ sở giáo dục đã thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho năm 2026, thì thực hiện hoàn trả lại ngay số tiền đã thu cho cha, mẹ học sinh

Ngày 19/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, đơn vị đã gửi công văn đến các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; cơ sở giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn TPHCM thực hiện nghị quyết của HĐND TPHCM về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, đối với các trường hợp học sinh chưa có thẻ bảo hiểm y tế đến 31/12/2025, nhà trường/cơ sở giáo dục khẩn trương lập danh sách gửi cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các em trước ngày 30/11/2025 để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh và thực hiện đúng Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND TPHCM.

Đồng thời, căn cứ danh sách học sinh đang theo học tại trường năm học 2025 - 2026, nhà trường/cơ sở giáo dục lập danh sách, hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội trước ngày 20/12/2025 để cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2026 cho các em, bảo đảm 100% học sinh được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo Nghị quyết.

Từ ngày 14/11/2025, học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (ảnh: Nguyễn Dũng)

Đối với nhà trường/cơ sở giáo dục đã thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho năm 2026 thì thực hiện hoàn trả lại ngay số tiền đã thu cho cha, mẹ học sinh. Trường hợp nếu nhà trường/cơ sở giáo dục đã tạm chuyển trước tiền tham gia bảo hiểm y tế của học sinh cho năm 2026 đến tài khoản cơ quan bảo hiểm xã hội, liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục hoàn trả lại số tiền đã chuyển. Sau khi nhận được tiền, nhà trường/cơ sở giáo dục hoàn trả lại ngay số tiền đã thu cho cha, mẹ học sinh.

Trước đó, ngày 14/11/2025, HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND về Quy định mức hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn thành phố. Theo đó, ngân sách thành phố hỗ trợ thêm 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh phổ thông; người học chương trình giáo dục phố thông, bao gồm học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phố thông trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn TPHCM.

Như vậy, học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (chính sách của Trung ương là 50%, chính sách của Thành phố là 50%).

Uyên Phương
Nhàn Lê
