Bắt đối tượng biển thủ tiền bảo hiểm y tế của hơn 300 học sinh

TPO - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuấn Phương (SN 1990, trú tại thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ - Kế toán trường THCS Ngô Xá, huyện Cẩm Khê) về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.