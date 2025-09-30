Bảo đảm sự phát triển bền vững của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý

TPO - Với khối lượng vụ việc tham gia tố tụng tăng trưởng gấp nhiều lần kể từ sau dịch Covid-19, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP Hà Nội đã củng cố vững chắc đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, khẳng định vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP. Hà Nội cho biết, Trung tâm không ngừng củng cố và phát triển đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, đặc biệt là trợ giúp viên pháp lý, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và những yêu cầu mới trong tình hình hiện nay.

Hiện Trung tâm có 50 trợ giúp viên pháp lý, đội ngũ này có trình độ chuyên môn cao với 10 trợ giúp viên pháp lý trình độ thạc sĩ và 40 trợ giúp viên pháp lý trình độ cử nhân. Đáng chú ý, 40/50 trợ giúp viên pháp lý có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên, tạo nên một lực lượng nòng cốt vững chắc.

Trợ giúp viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật cho trẻ em.

Theo bà Nguyễn Tú Anh, thời gian qua, Trung tâm đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn, với 9 chuyên viên pháp lý đang được bồi dưỡng, trong đó có 2 người đủ điều kiện bổ nhiệm sau kỳ kiểm tra tập sự trợ giúp pháp lý vào năm 2025. Đây là lực lượng quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững của đội ngũ trợ giúp viên pháp lý.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực được xem là giải pháp nền tảng để nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý. Hàng năm, Trung tâm tổ chức từ 10 - 12 buổi tập huấn nghiệp vụ, không chỉ cập nhật văn bản pháp luật mà còn đi sâu vào bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu làm việc với các đối tượng đặc thù (người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, nạn nhân mua bán người).

Các hình thức sinh hoạt chuyên đề cũng được đổi mới thông qua việc trao đổi, thảo luận về các bản án có quan điểm khác nhau hoặc vướng mắc thực tế theo lĩnh vực chuyên môn (Dân sự - Đất đai, Hành chính - Hình sự, Lao động - Xã hội).

Đáng chú ý, Trung tâm đã xây dựng thành công đội ngũ báo cáo viên pháp luật từ chính các trợ giúp pháp lý. Mỗi năm có khoảng 400 buổi truyền thông, tuyên truyền pháp luật của Trung tâm đều do các trợ giúp viên pháp lý thực hiện.

Quy trình này được thực hiện chuyên nghiệp, từ việc đăng ký, xây dựng bài giảng, góp ý, thống nhất sử dụng chung tài liệu đến việc tập luyện thuyết trình và nhận đóng góp ý kiến để bảo đảm nội dung dễ hiểu, dễ nắm bắt cho người dân.

Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội tuyên truyền về Luật Trợ giúp pháp lý.

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, bà Nguyễn Tú Anh cũng cho biết, Trung tâm đã nhìn nhận được những khó khăn cần khắc phục như chất lượng vụ việc chưa thực sự đồng đều, do kinh nghiệm giữa các trợ giúp viên pháp lý còn khác biệt và sự ảnh hưởng của việc biên chế giảm trong khi số lượng vụ việc tăng mạnh.

“Với kinh nghiệm về việc chủ động tạo nguồn, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới công tác bồi dưỡng theo nhu cầu thực tế, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP. Hà Nội đang tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý”, bà Nguyễn Tú Anh chia sẻ.