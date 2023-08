Bản tin Hình sự: Tin mới vụ phát hiện thi thể nguyên chủ tịch huyện trong bụi rậm

TPO - TIN NÓNG ngày 31/8: Phá đường dây đánh bạc gần 100 tỷ đồng; Bắt thiếu tá công an 'làm chết người trong khi thi hành công vụ'; Tin mới vụ phát hiện thi thể nguyên Chủ tịch huyện trong bụi rậm...

Lãnh đạo UBND xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương, cùng gia đình hiện đang làm thủ tục mai táng cho bà V.T.H.L. (SN 1960) - nguyên Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn. Thi thể bà L. được phát hiện vào sáng cùng ngày tại bụi cây thuộc thôn Đỉnh Thắng, cách nhà khoảng vài km. Cũng theo vị lãnh đạo này, bước đầu nhận định bà L có thể trong quá trình đạp xe đi thể dục rồi tự đâm vào bụi cây, bờ tường rào và dẫn đến tử vong sau đó. Vị trí xảy ra sự việc là đoạn đường cua có cây cối rậm rạp nên người dân đi ngang qua không phát hiện để ứng cứu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch của Công ty AIC, đang đối mặt với các cáo buộc về việc hướng dẫn cấp dưới trong việc sử dụng các công ty con làm "quân xanh" để giúp AIC thắng thầu trong dự án mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.

Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đang xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm liên quan đến khu đất được gọi là dự án “Hồ Tràm Riverside” tại ấp Gò Cát, xã Phước Thuận. Theo đó, công an thông báo người nào đã có hoạt động mua bán, giao dịch, đầu tư, góp vốn và bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án ảo trên, hãy đến đơn vị này để trình báo, làm rõ vụ việc.

Công an Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam Đàm Thị Hải Hà (30 tuổi, Hà Nội) về tội Tổ chức đánh bạc. Theo điều tra, Hà cùng “chân rết” đứng ra điều hành hoạt động của đường dây đánh bạc có tên miền là FBSlive.com qua không gian mạng khắp các tỉnh. Trong khoảng 8 tháng, đường dây đã giao dịch gần 100 tỷ đồng cho hoạt động đánh bạc.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố, bắt tạm giam thiếu tá Hồ Thanh Hòa - Phó trưởng Công an xã Tân Thành B (Tân Hồng) về hành vi "Làm chết người trong khi thi hành công vụ". Trước đó, do bực tức vì bị ông Trần Văn Đảm (SN 1966) – người say rượu gây rối trật tự công cộng lớn tiếng mắng chửi nên thiếu tá Hòa dùng chân đá vào người ông Đảm rồi bỏ ra ngồi ở băng ghế phía trước. Hậu quả, ông Đảm tử vong sau đó.

TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt Nguyễn Văn Út (48 tuổi) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, lợi dụng sự mê tín của người dân, Út “lên đồng”, xưng là thầy, “ông Chương”, “ông Lèo” để xem bói và trị bệnh cho người dân. Năm 2015, bị cáo đã mạo danh một số nhà chùa, trực tiếp đặt vấn đề và gọi điện cho các bị hại yêu cầu làm lễ hóa giải xui xẻo, cầu bình an… rồi chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng.

Liên quan đến clip 47 giây đăng trên mạng xã hội về nhóm nữ thanh niên hành hung một cô gái tại hồ Tuyền Lâm, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã vào cuộc điều tra, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.