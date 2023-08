Bản tin Hình sự: Bắt giam kẻ chém chết vợ và em gái vợ vì mâu thuẫn

TPO - TIN NÓNG NGÀY 29/8: Lâm Đồng hoàn tất điều tra vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt; Vai trò của nữ bị can vừa về nước đầu thú trong vụ án liên quan Công ty AIC; Bắt giam kẻ chém chết vợ và em gái vợ vì mâu thuẫn...

Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) đã khởi tố và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Tạ Xuân Trường (SN 1982) về hành vi giết người. Theo điều tra, do mâu thuẫn nên Trường chém chết vợ là Hoàng Thị Đ (SN 1984) và em vợ là Hoàng Thị M (SN 1992). Sau khi gây án, Trường trốn vào rừng rồi quay lại nhà với ý định uống thuốc diệt chuột để tự tử.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã có kết luận điều tra về vụ gia đình ông Nguyễn Hữu Nghĩa ở TP Huế đưa con trai 3 tuổi bị chậm phát triển đến nhà ông Lê Minh Quang (46 tuổi) ở tỉnh Lâm Đồng chữa bệnh, thế nhưng sau đó bàng hoàng nhận lại hũ tro cốt. Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang và bà Cao Thị Thu Bích về tội Xâm phạm thi thể.Đến nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đã kết thúc điều tra, ban hành kết luận và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố ông Quang và bà Bích về tội danh trên.

Công an tỉnh Kon Tum đã bắt tạm giam bà Trần Thị Khánh Vân, Phó Chủ tịch phường Thống Nhất (TP.Kon Tum) để điều tra sai phạm về bồi thường, giải phóng mặt bằng trong Dự án công trình nhà thuộc khối Văn hóa - Kinh tế của tỉnh Kon Tum.

TAND TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã tuyên phạt Danh Thép (30 tuổi) 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Trước đó, Thép điều khiển ô tô biển số xanh thì mất kiểm soát, tông vào nhiều thùng rác bên lề đường rồi tiếp tục tông vào 2 nữ sinh đi xe máy. Hậu quả khiến một nữ sinh đi trên xe máy tử vong sau đó.

Công an tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thúy Lường (SN 1981) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, bà Lường đã dùng thủ đoạn lừa mọi người góp vốn đi quan hệ với các lực lượng chức năng của phía Việt Nam và Trung Quốc nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc buôn bán hàng hoá qua biên giới. Tin tưởng, bà N.T.H (người địa phương) đã đưa 18 tỷ 650 triệu đồng, sau đó bị Lường chiếm đoạt.

Xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội về việc nợ tiền, cô gái tên K.N bị chủ nợ là D (24 tuổi) cùng M.A (17 tuổi, nữ sinh một trường THPT ở TP Đà Lạt) vừa chửi vừa lao vào đánh và đập bể điện thoại của N, tại hồ Tuyền Lâm. Thậm chí, M.A còn cầm mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu của K.N. Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã triệu tập những người có liên quan lên làm việc.

Liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, theo cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thị Thu Phương (người vừa đầu thú), có vai trò quan trong vụ án liên quan đến Cty AIC. Người phụ nữ này có trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động của các công ty "sân sau" trong hệ sinh thái của Công ty AIC; đồng thời chịu trách nhiệm về việc thu chi riêng của cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.