Bản tin Hình sự: Nghịch tử sát hại mẹ vì không xin được tiền mua ma túy

TPO - TIN NÓNG ngày 27/8: Nghịch tử ra tay sát hại mẹ ruột vì xin tiền mua ma túy không cho; Mạo nhận phó vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương để lừa đảo gần 10 tỷ đồng; Người phụ nữ 'bay' gần 1 tỷ đồng theo 'app' đa cấp kinh doanh vận tải biển; Truy nã đối tượng lừa đảo tuyển cộng tác viên sàn thương mại điện tử...

Nguyễn Chí Hiếu (SN 1985, ngụ khu phố An Quới, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng) trở về nhà xin mẹ ruột 100 nghìn đồng để mua ma túy nhưng bà N.K.P. (SN 1951) không cho. Tức giận, Hiếu lấy cây kéo đâm liên tiếp vào bà P. khiến nạn nhân tử vong. Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hiếu để điều tra về hành vi giết người.

Mạc Đăng Thanh (SN 1992, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang Bắc Giang) đã giả danh cán bộ thuộc một Tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng rồi được chuyển sang làm Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng thời, Thanh cũng giả danh là phó giám đốc một công ty để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của một số công ty, cá nhân dưới hình thức “chạy xin việc”, “chạy dự án”, “chạy án”. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Người dân phát hiện thi thể nam thanh niên không có nhân thân, vùng đầu mặt hoá đen, đang phân huỷ mạnh ở cồn cát dòng sông Ayun (thôn Quý Đức, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, Gia Lai). Nạn nhân có độ tuổi từ 23 đến 30, chiều cao 1m70, thể trạng trung bình. Công an huyện Ia Pa đang tìm tung tích, điều tra vụ việc.

Lưu Sinh Diễn (34 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Giang) bị cơ quan công an truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tuyển cộng tác viên làm nhiệm vụ hưởng "hoa hồng". Theo điều tra, Diễn làm việc cho nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam bằng thủ đoạn giả mạo nhân viên Shopee đăng bài tuyển cộng tác viên mua hàng rồi yêu cầu nạn nhân nạp tiền thanh toán để hưởng "hoa hồng" xong chiếm đoạt. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh khởi tố bị can đối với Diễn với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang thụ lý điều tra, xác minh đơn tố giác về tội phạm của chị Nhung (33 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) tố giác Đặng Thị Dung (SN 1983, trú tại tỉnh Hải Dương), có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 900 triệu đồng thông qua việc mời gọi đầu tư tiền vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực vận tải tàu biển quốc tế. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị những ai đã tham gia đầu tư với hình thức nêu trên có liên quan đến Văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên do Dung đứng đầu thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên để được hướng dẫn giải quyết.

Mở túi nilon màu đen bị đè bởi một tảng đá cạnh quốc lộ 14, đoạn qua khu phố Trung Lợi (phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), người dân phát hiện bên trong túi có chiếc hộp nhựa màu trắng. Tiếp tục kiểm tra bên trong hộp nhựa, người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh. Kết quả khám nghiệm cho thấy, thi thể là một bé trai sơ sinh còn nguyên cuống rốn và một số băng gạc y tế còn dính máu. Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.