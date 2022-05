Bản tin Hình sự: Tin mới vụ ca sĩ Nhật Kim Anh bị trộm cuỗm mất 4,5 tỷ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 4/5: Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu xử nghiêm vụ phó công an phường đánh phụ nữ; Người phụ nữ liều mình đu cửa ô tô đang chạy là vợ của tài xế; 'Đại gia' có thú đeo vàng trĩu người bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng; Tin mới vụ ca sĩ Nhật Kim Anh bị trộm cuỗm mất 4,5 tỷ đồng...

TAND TP Hồ Chí Minh vừa tuyên phạt Nguyễn Thái Sơn (SN 1985, Ninh Bình) 18 năm tù, Trần Minh Thăng (SN 1985) 12 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, Trần Thị Nhã Trang (SN 1986) 5 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Theo cáo trạng, Sơn và Thăng rủ nhau đến nhà bà Đỗ Thị Kim Huệ (tức diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh), tại đây, Thăng đứng ngoài cảnh giới còn Sơn đột nhập vào nhà bà Huệ lấy 2 chiếc nhẫn có đính đá và kim cương, 2 chiếc nhẫn, 100 lượng vàng (loại vàng miếng) và 400 triệu đồng (tổng giá trị 4,5 tỷ đồng). Sau khi lấy được tài sản, Sơn cho Thăng 400 triệu đồng và nhờ Trần Thị Nhã Trang bán 100 lượng vàng. Trang bán vàng cho ông Đoàn Công Ni được 3,9 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc Phó trưởng Công an phường Sông Bằng (TP Cao Bằng) có hành vi đánh phụ nữ gây xôn xao mạng xã hội, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc. Ông Ánh cho rằng, không bao che, né tránh, sự việc cần được xử lý nghiêm theo quy định. Trước đó, Công an tỉnh Cao Bằng đã tạm đình chỉ công tác đối với Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, đồng thời yêu cầu Công an TP Cao Bằng điều tra làm rõ vụ việc này. (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi) và 24 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”. Theo cáo trạng, Thành kinh doanh tự do nhưng thua lỗ nên câu kết với nhóm cán bộ tín dụng của ngân hàng PVcomBank, VietABank và NCB để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của các ngân hàng này và nhiều cá nhân. (Xem chi tiết)

Liên quan đến đoạn clip người phụ nữ bám vào cửa xe và ngã xuống đường, Phòng CSGT Hà Nội đã mời ông Nguyễn Văn T (SN 1982, Hưng Yên) – tài xế ô tô đến làm việc. Bước đầu, ông T thừa nhận, chiều 1/5, lái ô tô chở vợ thì hai người xảy ra mâu thuẫn cãi vã nên phải dừng xe ở ven đường. Trong lúc người vợ xuống xe, ông T lái xe bỏ đi. Thấy vậy, vợ ông T đã bám vào cửa xe đi được một đoạn thì ngã xuống đường. (Xem chi tiết)

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc chiếc ô tô đậu bên đường 30/4 (Bình Dương) bị kẻ trộm đập kính. Anh L.B.H - chủ nhân chiếc xe cho biết, bên trong có số tiền 50.000 USD bị lấy mất. Thời điểm khi xảy ra vụ việc, khu vực hiện trường trời mưa lớn. (Xem chi tiết)

Xảy ra cãi vã vì việc xe ô tô của nhóm Nguyễn Thế Anh chắn đường tại bãi xe của quán karaoke, anh Đào Xuân Trường cùng 2 người bạn bị nhóm của Thế Anh (gồm 5 người) tấn công, vây đánh đến ngã gục, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Hiện, công an TP Long Khánh (Đồng Nai) đã tạm giữ nhóm của Thế Anh về hành vi cố ý gây thương tích và làm hư hỏng tài sản. (Xem chi tiết)

Nguyễn Xuân Tùng (SN 1970), thường được gọi là Tùng “vâu”, hay Tùng “đồng cô”, nhân vật “nổi tiếng” mạng xã hội vì thú vui đeo hàng kg trang sức màu vàng vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố điều tra, về tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". (Xem chi tiết)