'Đại gia' có thú đeo vàng trĩu người bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng

Nguyễn Xuân Tùng, nhân vật “nổi tiếng” mạng xã hội vì thú vui…đeo hàng kg trang sức màu vàng vừa bị CQĐT Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố điều tra về tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Nguyễn Xuân Tùng (SN 1970), cư trú tại tổ 13, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, thường được gọi là Tùng “vâu”, hay Tùng “đồng cô”. Tại TP. Tuyên Quang, Tùng “vâu” được cho là sở hữu 2 nhà hàng ăn uống lớn và 1 hãng taxi với hàng chục đầu xe.

Mới đây, “đại gia” Nguyễn Xuân Tùng xuất hiện ở một trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội với vẻ ngoài gây sự chú ý đặc biệt: đeo rất nhiều dây chuyền, vòng, kiềng màu vàng. Gây náo loạn trung tâm thương mại và cả mạng xã hội về sau khi những tấm ảnh được lan truyền, Tùng “vâu” từng “tâm sự”: “Tôi quan niệm đeo vàng là để đem lại nhiều sự may mắn, phát tài phát lộc nên hay đeo khi đi ra ngoài. Nhất là đi lễ chùa, tôi thường hay đeo. Hình ảnh các bạn nhìn tại trung tâm thương mại, đó là sau khi đi lễ chùa”…

Hay: "Số lượng vàng tôi đeo trên người không tính bằng cây mà tính bằng cân. Mỗi bộ trang sức gồm dây chuyền, vòng tay, nhẫn... khoảng 2kg, tính cả mặt đá thì giá trị mỗi bộ này khoảng 5 tỷ đồng. Hiện tại tôi không chỉ có một bộ mà có đến 3 bộ và tôi đang đặt làm thêm bộ thứ tư, chúng to và đẹp hơn các bộ cũ nhiều lần”.

Không rõ những kim loại màu vàng mà Tùng “vâu” đeo là chất liệu gì và đem lại cho anh ta may mắn đến đâu, nhưng cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua, Nguyễn Xuân Tùng đã bị CQĐT Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 BLHS.

Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Xuân Tùng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo và đề nghị những ai đã từng vay tiền của Nguyễn Xuân Tùng với lãi suất cao, đến phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Tuyên Quang trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ, hoặc liên hệ với điều tra viên Quan Văn Thống (số điện thoại: 0917496055) để cung cấp thông tin và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Link gốc:

https://www.anninhthudo.vn/dai-gia-co-thu-vui-deo-day-trang-suc-mau-vang-o-tuyen-quang-bi-khoi-to-ve-toi-cho-vay-nang-lai-post503362.antd