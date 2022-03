Cho nhân viên ngân hàng vay lãi nặng, 3 đối tượng bị khởi tố

TPO - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

3 đối tượng bị khởi tố gồm: Mai Anh Tuấn (42 tuổi, trú TP Hà Tĩnh - là nhân viên tiệm cầm đồ tại TP Hà Tĩnh), Trần Văn Bính (27 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Lương Thúy Hồng (27 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Công an xác định, 3 đối tượng trên đã cho bị can Nguyễn Thị Hằng Hà (27 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vay tiền với lãi suất cao gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2021. Trước đó, bị can Hằng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Hà có tham gia chơi tiền ảo và cá cược trực tuyến trên các trang mạng. Do thua lỗ, mất khả năng thanh toán nên Hà đã lợi dụng thời điểm đang làm nhân viên tín dụng của ngân hàng đưa ra thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 người với tổng số tiền là 4,49 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, công an xác định Mai Anh Tuấn cho Hà vay 50 triệu đồng với lãi suất là 4,5 triệu đồng/tháng, thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng hơn 43,9 triệu đồng. Trần Văn Bính cho Hà vay với tổng số tiền 3,42 tỷ đồng, thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng hơn 149 triệu đồng.

Lương Thúy Hồng nhiều lần cho Hà vay với tổng số tiền 2,25 tỷ đồng, thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng hơn 43,7 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.