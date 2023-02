Bản tin Hình sự: Thầy giáo bị bắt vì dâm ô nữ sinh ngay tại trường

TPO - TIN NÓNG ngày 25/2: Thầy giáo bị bắt vì có hành vi sàm sỡ học sinh; Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh bị cáo buộc nhận 14 tỷ đồng 'hoa hồng'; Diễn biến mới vụ khởi tố nhà báo Hàn Ni; Bán vàng để đầu tư vào trò chơi trên mạng rồi đến công an báo bị cướp;...

Gia đình một nữ sinh lớp 5 đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Hữu Nam, 52 tuổi, giáo viên trường tiểu học Bồng Khê ở huyện Con Cuông (Nghệ An) "có biểu hiện sàm sỡ nữ sinh quá mức ngay tại khuôn viên trường". Qua điều tra, Công an huyện Con Cuông đã khởi tố bị can, tạm giam ông Nam về tội Dâm ô trẻ em.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với bà Đặng Thị Hàn Ni để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Hiện cơ quan điều tra chưa công bố hành vi cụ thể của bà Hàn Ni. Tuy nhiên, việc bà Ni bị khởi tố được cho là có liên quan đến quá trình điều tra đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam). (Xem chi tiết)

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và Bộ Công an khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-10D (địa chỉ Bãi đỗ xe công cộng và dịch vụ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ) để điều tra về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện khi đến đăng kiểm. Trước đó, Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Anh cũng bắt khẩn cấp Lê Thành Chung (SN 1982) Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, Hoàng Tuấn Anh (SN 1983) - Phó giám đốc trung tâm và 3 đăng kiểm viên để điều tra về hành vi nhận hối lộ. (Xem chi tiết)

Đầu tư vào tài khoản trên mạng với trò chơi “Rùa Vàng” và bị thua lỗ nên Nguyễn Thị Ngọc (22 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bán 13 chỉ vàng để nạp tiền vào game rồi sau đó đến công an báo tin giả bị cướp. Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý Ngọc về hành vi báo tin giả. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo kết luận điều tra, bị can Hoàng Thị Thúy Nga từng là Phó tổng giám đốc Công ty AIC bị cáo buộc cùng thuộc cấp tự lập 6 dự án cho Sở GD&ĐT Quảng Ninh rồi tham gia đấu thầu, trúng cả 6 dự án trong giai đoạn 2016 – 2019 với tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, giá vật tư bị “nâng khống” nên gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng. Sau đó, bị can Nga chi "hoa hồng" cho bà Oanh 14 tỷ đồng… (Xem chi tiết)

Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm nữ sinh trường THPT Thanh Đa (quận Bình Thạnh) đã thông báo cho bạn bè, người thân hẹn nhau ra khu vực cổng sau trường học để nói chuyện rồi xảy ra ẩu đả, xô xát khiến hai người bị thương. Hiện Công an quận Bình Thạnh đã mời một số đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả này đến trụ sở để lấy lời khai và làm rõ hành vi. (Xem chi tiết)

Lê Hữu Tiến (64 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Công trình 878, trụ sở ở TT-Huế) cùng thuộc cấp đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản. Các đối tượng bị cáo buộc có hành vi lập khống hồ sơ, hợp thức chứng từ kế toán để rút hơn 34 tỉ đồng của Công ty. (Xem chi tiết)