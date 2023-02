Bản tin Hình sự: Bắt thêm một giám đốc đơn vị thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam

TPO - TIN NÓNG ngày 23/2: Bắt thêm một giám đốc đơn vị thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam; Công an Quảng Ninh phá sới bạc trăm tỉ trong khách sạn; Khởi tố người đàn ông đánh gãy hai tay shipper ở Quảng Ngãi; Nghi vợ ngoại tình, người chồng rút dao gây án mạng...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Trung Hải (59 tuổi, trú tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) - Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 11, Cục Đăng kiểm Việt Nam (đóng tại số 16 Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) và 3 đăng kiểm viên của chi cục này về hành vi nhận hối lộ. Cơ quan chức năng xác định lãnh đạo, cán bộ đăng kiểm thuộc Chi cục Đăng kiểm số 11 có hành vi nhận tiền từ các chủ phương tiện thủy nội địa đến làm thủ tục đăng kiểm để bỏ qua những lỗi về kỹ thuật, bảo vệ môi trường, qua đó cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các phương tiện thủy nội địa không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar REX tại số 345 đường Hữu Hưng (phường Dương Nội) lúc rạng sáng, Công an quận Hà Đông phát hiện 13 nhân viên và khách dương tính với ma túy. Qua kiểm tra, cơ sở này chưa xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh; chỉ xuất trình giấy đăng ký kinh doanh qua điện thoại và không xuất trình được hồ sơ, giấy phép liên quan đến công tác đảm bảo phòng cháy, chữa cháy. Hiện lực lực chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trương Đình Nhạt (44 tuổi, trú xã Nghĩa Lâm) về hành vi cố ý gây thương tích, ra lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng để tiếp tục điều tra hành vi đánh shipper Lâm Anh Đạt (24 tuổi) gãy cả hai tay. Riêng bà T. (vợ ông Nhạt) do đang nuôi, chăm sóc con nhỏ 2 tuổi nên cơ quan điều tra tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để xem xét có tạm giữ hình sự bà này hay không. Theo kết luận giám định, tỉ lệ thương tật của anh Đạt là 24%. (Xem chi tiết)

Thông qua nhóm Messenger “Những người vỡ nợ vì tài xỉu muốn làm liều”, Kiều Quang Hiếu (SN 1992, trú tại Mê Linh) rủ Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1990, trú tại Bắc Từ Liêm), Thiều Quang Hưng (SN 1987, trú tại Thái Nguyên), Lê Hữu Cường (SN 1994, trú tại Quảng Ninh), Nguyễn Đình Hiệu (SN 2000, trú tại Nghệ An) gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các siêu thị điện máy trên địa bàn huyện Đông Anh và một số quận, huyện ở Hà Nội. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. (Xem chi tiết)

Phát hiện vợ mình là chị H. (SN 1996, nhân viên cây xăng dầu 45) và anh M. (SN 1988, trú tại xã Ea Kuêh) đang trò chuyện với nhau, Phan Trọng Hùng (SN 1996, trú thôn 3, xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar) dùng con dao mang theo đâm liên tiếp vào vùng ngực và bụng đối phương khiến anh M. tử vong. Sau khi gây án, Hùng đến công an xã Ea Kuêh đầu thú. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận trước đó đã nghi ngờ, nhiều lần khuyên can vợ không được đi chơi với anh M. nhưng chị H. thỉnh thoảng vẫn đi. (Xem chi tiết)

Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 56 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc trái phép quy mô cả trăm tỉ đồng tại một khách sạn ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 Công ty TNHH IGT Hạ Long do Nguyễn Quang Tùng làm giám đốc và Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới do Hoàng Sơn làm giám đốc ký hợp đồng thuê mặt bằng tầng 1 và tầng 2 của Công ty Hoàng Gia. Lợi dụng việc Công ty Hoàng Gia được phép kinh doanh casino cho người nước ngoài đánh bạc, Tùng và Sơn đã tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại khu vực thuê nêu trên. (Xem chi tiết)

Bị cáo Phạm Anh Tuyên, nguyên Điều tra viên sơ cấp Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, bị cáo buộc ép người liên quan vụ án đối tượng Hoa Hữu Long giả danh Thiếu tướng quân đội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Long đã bị tuyên án chung thân năm 2019), chi 500 triệu đồng để cám ơn cơ quan tố tụng. TAND TP Hà Nội đã xét xử, tuyên phạt Tuyên mức án 7 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". (Xem chi tiết)