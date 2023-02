Bản tin Hình sự: Tin mới vụ thầy giáo lớp 5 bị tố làm điều nhạy cảm với loạt học sinh nữ

TPO - TIN NÓNG ngày 21/2: Cảnh sát vây ráp, bắt đối tượng truy nã có súng cố thủ trong nhà nghỉ; Tạm giữ nhóm người hành hung 2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt ở Đà Nẵng; Tin mới vụ thầy giáo lớp 5 bị tố làm điều nhạy cảm với loạt học sinh nữ...

Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đang xác minh vụ việc một thầy giáo lớp 5 tại một trường tiểu học trên địa bàn xã B bị tố có hành vi đụng chạm cơ thể của một số học sinh nữ trong trường. Theo lời kể của bé học sinh lớp 5, thì trong giờ ra chơi, thầy giáo này có đến ôm và chạm vào người. Một số học sinh khác trước đó cũng đã bị thầy giáo này chạm vào người nhưng không dám kể cho ai nên đã không ai biết sự việc. (Xem chi tiết)

Công an Thanh Hóa vừa bắt gọn đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Duy Lâm (SN 1990, Nam Định). Theo điều tra, Lâm bị công an Hà Nội truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, khi bị công an vây bắt tại một nhà nghỉ, đối tượng vẫn cố thủ trong phòng. Sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Lâm, thu giữ trong người đối tượng 1 khẩu súng quân dụng bên trong có 4 viên đạn. (Xem chi tiết)

Khai tại TAND tỉnh An Giang trong phần xét hỏi sáng 21/2, Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) khai: “Nói bị cáo là chủ mưu thì chỉ đúng một phần mà sai một phần. Bị cáo không hưởng lợi gì trong sự việc, không điều hành, mà chỉ giúp sức. Có chăng bị cáo lợi dụng vụ việc để mượn tiền ông Dương Công Cường không cần trả lãi”. (Xem chi tiết)

Mâu thuẫn về việc mở gác chắn tàu hỏa với 2 nhân viên gác chắn là chị Đặng Thị Nguyệt và Võ Thị Thùy Trinh nên Dương Quang Tuấn (39 tuổi); Huỳnh Quang Huy (22 tuổi) và Lương Huỳnh Minh Trí (32 tuổi) đã hành hung 2 nữ nhân viên này, gây xôn xao dư luận. Công an TP Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định. (Xem chi tiết)

TAND TP Hoà Bình đã mở phiên tòa xét xử tài xế Đỗ Đình Tám về tội "Chống người thi hành công vụ". Theo cáo trạng, thấy Tám vi phạm “nồng độ cồn” khi tham gia giao thông nên Trung úy Ngô Văn Thịnh ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Tám không chấp hành và quay đầu tăng ga đâm vào xe tuần tra của tổ công tác, khiến Trung úy Thịnh và Thượng úy Bùi Văn Thái bị thương. Tiếp đó, tài xế xông vào túm cổ áo Thượng úy Vũ Huy Thành, quật anh này ngã xuống đất. (Xem chi tiết)

Hạt kiểm lâm huyện Đam Rông (Lâm Đồng) vừa phối hợp với Công an huyện kiểm tra, phát hiện bà Đ.T.V.H (43 tuổi) tàng trữ trái phép động vật hoang dã tại nhà riêng. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện các chuồng trại trong khuôn viên ngôi nhà của bà H đang nhốt 26 cá thể cầy vòi mốc, 3 cá thể rắn (trong đó có 2 cá thể rắn hổ chúa), 6 cá thể gà rừng, 37 cá thể dúi, 1 cá thể gà lôi, 3 cá thể chồn đã chết, 4kg gà rừng, 6kg thịt sóc và 15kg heo rừng. Bà H khai nhận đã mua số động vật hoang dã nói trên từ những người đi săn bắn hoặc lén lút đặt bẫy trong rừng; mục đích mua thú rừng là để bán lại kiếm lời. (Xem chi tiết).