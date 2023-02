Bản tin Hình sự: Bộ Công an thông tin nguyên nhân Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ

TPO - TIN NÓNG ngày 19/2: Bắt kẻ cộm cán gây ra 10 vụ cướp giật ở Gia Lai; Bắt đối tượng đột nhập phòng ngủ, giết người đang say giấc rồi bỏ trốn; Nguyên nhân Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ...

Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) đã bắt tạm giam Phạm Thanh Toàn (29 tuổi) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản. Theo điều tra, Toàn là đối tượng hình sự cộm cán, có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, mới ra tù đã gây ra 10 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trong vòng 5 ngày. (Xem chi tiết)

Công an Bình Dương vừa bắt giữ Đoàn Nam Phước (SN 1989, Quảng Ngãi). Trước đó, do mâu thuẫn nên Phước đột nhập vào phòng ngủ của anh Lê Trung Hiếu (SN 2002) tại một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi rồi ra tay sát hại nạn nhân. Gây án xong, Phước bỏ trốn vào Bình Dương. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Dương Đức Minh (SN 1979), Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2401D về hành vi nhận hối lộ. (Xem chi tiết)

Mở rộng điều tra vụ án hình sự "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng và khám xét nhà riêng của ông này tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Quốc Cường (SN 1996) đứng ra kết nối, điều hành. Các đối tượng khai nhận, số ma túy nếu tiêu thụ thành công có trị giá khoảng 6 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Trước thông tin phản ánh việc bà Nguyễn Thị Hạnh (57 tuổi) bị ném bom xăng gây bỏng nặng ở bến đò thị trấn Tam Bình (huyện Tam Bình) trước Tết Nguyên đán, song đến nay vẫn chưa có cơ quan nào vào cuộc xử lý, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Công an thị trấn đã nắm được vụ việc. Còn tại sao không báo cáo cho công an huyện thì phải chịu trách nhiệm". (Xem chi tiết)