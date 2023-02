Bản tin Hình sự: Công tử miền Tây nhận án tử hình vì bắn chết trùm giang hồ

TPO - TIN NÓNG ngày 16/2: Bắt giữ đối tượng dùng dao chém trọng thương anh ruột; Vác súng cướp cửa hàng điện thoại để lấy tiền trả 4.000 điểm lô; Một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc với giá 30.000 Nhân dân tệ; Công tử miền Tây nhận 'kết đắng' vì bắn chết trùm giang hồ...

TAND Cấp cao TP HCM đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình với Tô Nhựt Khanh (29 tuổi) cùng đàn em - Trần Trung Thành về tội Giết người và Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Được biết, gia đình Khanh rất giàu có ở Tiền Giang và đối tượng này thu nhận nhiều tay giang hồ vào làm việc tại công ty của gia đình song chủ yếu để phô trương thanh thế. Quá trình làm ăn, nhóm Khanh thường xảy ra mâu thuẫn với nhóm ông Đào Quốc Liêu (46 tuổi, tay anh chị có tiếng ở Tiền Giang). Do đó, khi thấy ông Liêu chạy ngang nhà mình, Khanh liền báo đàn em đuổi theo, dùng súng bắn chết ông Liêu.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa tổ chức khám xét mỏ than Bố Hạ do Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang quản lý. Được biết, thời gian qua, đơn vị này liên tiếp bị cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong khai thác khoáng sản và bị xử phạt vi phạm hành chính. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại khu vực núi Hang Diêm thuộc xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, Viện KSND tỉnh Hà Nam cho rằng, sau khi được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án, Nguyễn Văn Diễn - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Châu Giang không thông qua các thành viên góp vốn của công ty mà tự ý một mình đại diện công ty ký hợp đồng với Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam để thuê người khai thác khoáng sản trái phép, rồi bán khoáng sản cho các công ty, cá nhân trong và ngoài tỉnh Hà Nam kiếm lời. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử Nguyễn Lê Giang và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Theo cáo trạng, lợi dụng việc là cán bộ công tác tại Phòng Tài nguyên và môi trường TP Thanh Hóa, Giang “nổ” mình có thể mua được các lô đất trên địa bàn với giá rẻ hơn thị trường. Tin tưởng Giang, 19 người đã đưa tổng cộng 97 tỷ đồng cho nữ đối tượng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Giang không mua đất mà mang đi trả nợ và tiêu xài. (Xem chi tiết)

Viện KSND huyện A Lưới (TT - Huế) vừa phê chuẩn quyết định, bắt tạm giam Lê Văn Chí (SN 1987) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Chí dùng dao chém anh anh ruột (SN 1982) gây thương tật 13%. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa di lý Nguyễn Văn Hào (SN 1996) từ tỉnh Lâm Đồng về trụ sở công an để phục vụ điều tra. Theo điều tra, để trả nợ vì thua 4.000 điểm lô, Hào dùng súng bắn đe dọa 2 nhân viên rồi cướp đi 35 điện thoại di động các loại trị giá khoảng 441 triệu đồng và 65 triệu đồng tiền mặt, rồi bỏ trốn lên TP Bảo Lộc. Được biết, trước đó, gia đình Hào cũng đã bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để trả nợ cho đối tượng. (Xem chi tiết)

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa khởi tố và bắt giữ Lô Văn Đức (SN 1990) để điều tra về tội “Mua bán người”. Theo điều tra, khi đi làm ăn ở Trung Quốc, Đức được người phụ nữ tên Tư đề nghị về Việt Nam tìm người đưa sang bán. Sau đó, Đức về quê và được chị L.T.U (SN 1995) nhờ đưa sang Trung Quốc làm ăn. Do đó, Đức đưa chị U ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) rồi đưa sang Trung Quốc bán cho một người đàn ông với giá 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng), trong đó Đức được 10 triệu đồng tiền công. (Xem chi tiết)