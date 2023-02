Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị truy sát vì rủ vợ bạn đi 'nhà nghỉ' để trừ nợ

TPO - TIN NÓNG ngày 15/2: Thu giữ hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp tại nhà đối tượng vừa ra tù; Trộm vàng bán lấy tiền chơi game và cho người thân; Dụ người tình uống bia pha thuốc ngủ, cướp tài sản trên 200 triệu đồng; Người đàn ông bị truy sát vì rủ vợ bạn đi 'nhà nghỉ' để trừ nợ...

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Dương Hoài Vũ (21 tuổi) cùng 8 người để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, Hủy hoại tài sản. Tại CQĐT, Vũ khai có vay tiền của bạn để làm ăn nhưng chưa trả. Mới đây, Vũ nghe vợ kể người bạn này đã nhắn tin rủ đi nhà nghỉ, hứa sẽ trừ dần tiền nợ, nên bực tức. Để dằn mặt chủ nợ, Vũ gọi thêm 8 người mang mã tấu, dao... đến nhà anh này. Thấy chủ nhà ngồi trước cửa, cả nhóm xông vào chém. Nạn nhân kịp bỏ chạy vào trong, khóa cửa. Nhóm Vũ chém loạn xạ vào cổng, xe máy, bàn ghế phía trước hiên rồi bỏ đi.

Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trương Minh Hiến (SN 1960, nguyên Phó Chủ tịch UBND) và ông Vũ Hữu Song (SN 1959, nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là diễn biến mới trong đấu tranh mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại núi Hang Diêm, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, từ năm 2017 - 2021. CQĐT cáo buộc ông Hiến và ông Song đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Tiến Đạt khi chưa đủ các điều kiện theo quy định. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Thanh Nhơn (19 tuổi, TP Quy Nhơn) để làm rõ hành vi mua bán người. Theo điều tra, Nhơn móc nối với một số đối tượng để đưa người ở Bình Định sang Campuchia làm việc trái ý muốn (sử dụng mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Trong quá trình làm việc tại Campuchia, các nạn nhân của Nhơn bị đánh đập, bỏ đói, không cho rời khỏi nơi làm việc và phải làm việc 16 - 17 tiếng mỗi ngày, thậm chí còn bị tăng ca làm thêm giờ nếu không đạt chỉ tiêu, và nếu muốn về Việt Nam phải nộp tiền chuộc. (Xem chi tiết)

Công an huyện Minh Hoá (Quảng Bình) vừa bắt giữ Lê Thế Cường (SN 1985) về hành vi mua bán và tàng trữ ma tuý. Trước đó, khi Cường đang giao dịch mua bán trái phép chất ma tuý với Đinh Thị Bích Hạnh (SN 1973) thì bị công an bắt giữ, thu giữ 12 viên ma tuý và 1 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Cường, công an thu giữ thêm 1.056 viên ma tuý tổng hợp. Được biết, Cường vừa chấp hành xong án phạt tù 13 năm về tội giết người. (Xem chi tiết)

Công an huyện Cầu Kè (Trà Vinh) vừa bắt tạm giam Trần Minh Khương (29 tuổi, Tiền Giang) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Khương đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Luận, lấy trộm 3 triệu đồng, 12 chỉ vàng (loại 24k và 18k). Sau đó, Khương đem số đồ vừa nêu đến TP Cần Thơ tiêu thụ được hơn 60 triệu đồng. Có được tiền, Khương cho người thân 30 triệu đồng, số còn lại dùng để chơi game bắn cá. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Cà Mau đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương Thị Hiến (44 tuổi) 10 năm tù về tội cướp tài sản. Theo điều tra, Hiến dụ người tình là ông V.V.D đến phòng trọ của mình để chơi với bạn bè làm chung công ty thủy sản của Hiến và dặn ông D đeo trang sức khi đến để cô ta lấy uy tín với bạn. Khi ông D đến, Hiến nói dối bạn bị nhiễm COVID -19 nên không đến. Sau đó, nữ đối tượng rót bia rồi lén bỏ thuốc gây mê hoặc gây ngủ rồi đưa ông D uống. Khi ông D ngủ say, Hiến gỡ dây chuyền và lắc trên người ông D (tổng trị giá gần 214 triệu đồng) mang đến tiệm vàng ở TP Cà Mau bán chiếc lắc tay và giữ lại sợi dây chuyền. (Xem chi tiết)