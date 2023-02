Bản tin Hình sự: Tin mới vụ tai nạn khiến 8 người chết ở Quảng Nam

TPO - TIN NÓNG ngày 14/2: Một số hợp đồng giấy in SGK chênh lệch hàng trăm tỷ trong vụ bắt cựu Chủ tịch NXB Giáo dục; Công an yêu cầu 'phanh' giao dịch tài sản của vợ chồng bị tố chiếm đoạt 46 tỷ đồng; Tin mới vụ tai nạn khiến 8 người chết ở Quảng Nam...

Liên quan vụ tai nạn xe khách khiến 8 người chết, 13 người bị thương, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra. Bước đầu, công an cho biết, xe khách 16 chỗ chở 21 người, vượt quá số người quy định. Trong khi xe chỉ được chở 19 người bao gồm lái xe và phụ xe. Ngoài ra, tốc độ khi xảy ra va chạm là 69 km/h trong khi đoạn đường này chỉ cho phép chạy 60 km/h. Thời điểm xảy ra tai nạn xe container đi qua gần hết ngã 4, tốc độ thấp. Công an cũng đang lấy lời khai tài xế và những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Lực lượng chức năng tỉnh TT - Huế đã hoàn thành công tác khám xét tại trụ sở 2 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.01S, 75.02S đóng tại đường Điện Biên Phủ (TP Huế) và phường Hương Văn (thị xã Hương Trà). Bước đầu điều tra, công an phát hiện những dấu hiệu sai phạm xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh TT-Huế diễn ra có hệ thống, trong thời gian dài trước đó. (Xem chi tiết)

Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch HĐTV NXB Giáo dục Việt Nam để phục vụ điều tra về những sai phạm xảy ra tại NXB Giáo dục Việt Nam. Công an cáo buộc ông Thái đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong việc mua sắm giấy in phục vụ in ấn sách giáo dục cùng thuộc cấp thông đồng với bà Tô Mỹ Ngọc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng, vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu cung cấp giấy in, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh này phối hợp với các Văn phòng công chứng trên toàn tỉnh tạm dừng việc công chứng các giao dịch hợp đồng mua bán, sang nhượng, tặng cho đối với tài sản của bà T.T.T.T (TP Pleiku) và chồng là ông T.D.H. Trước đó, bà T bị bà Trần Thị L tố là có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền 46,8 tỷ đồng, từ tháng 8 - 11/2022. (Xem chi tiết)

Công an Nghệ An đã khởi tố 11 bị can là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của 2 cơ sở thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An tại thành phố Vinh (3701S) và thị xã Thái Hòa (3702S) về tội "Nhận hối lộ". Bước đầu, công an xác định, những cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An đã móc nối với "cò" để nhận tiền từ 200 đến 1 triệu đồng rồi bỏ qua một số lỗi trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới. Sau đó, cứ 2 tuần một lần, các đối tượng tổng hợp lại số tiền nhận hối lộ rồi chung chia tỷ lệ % theo vị trí và chức vụ. (Xem chi tiết)

Kiểm tra một căn nhà trên đường Phước Mỹ 1 nơi ông K.E (40 tuổi) đã đăng ký lưu trú tại đây từ ngày 29/6/2022 và bà S.N (36 tuổi, cùng mang quốc tịch Nhật Bản), Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) phát hiện nhiều chậu trồng cây thảo mộc giống với cần sa. (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội đã bác toàn bộ nội dung kháng cáo của facebooker Đặng Như Quỳnh (43 tuổi), tuyên y án sơ thẩm bị cáo mức án 2 năm tù về tội " Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". Được biết, sau bản án sơ thẩm hồi tháng 10/2022, Đặng Như Quỳnh kháng cáo cho rằng, chiếc điện thoại Samsung note 20 Ultra thuộc sở hữu của hai con gái, dùng để học tập. Đây không phải công cụ được bị cáo dùng để đăng tải các bài viết câu like sai sự thật, mà là một chiếc Iphone 12 promax, đã thất lạc trong quá trình chơi golf tại TP HCM. (Xem chi tiết)

Trong lúc đang ăn cơm, uống rượu tại nhà mình, anh Hoàng Danh Trung (SN 1981) và 4 thợ xây gồm anh Đặng Xuân Long (SN 1975) Vũ Văn Hòa (SN 1976), Nguyễn Văn Sỹ (SN 1969) và Nguyễn Bá Hiền (SN 1975) bất ngờ xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như nôn mửa, đau đầu. Một số người bị ngất xỉu ngay tại chỗ. Theo Chủ tịch xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu, Nghệ An) thì hiện cả 5 trường hợp đang được đưa đi bệnh viện cấp cứu, chưa rõ tình trạng. (Xem chi tiết)