Giám đốc Công an Vĩnh Long nói gì về việc thị trấn không báo cáo vụ người phụ nữ bị ném bom xăng?

TPO - Trước thông tin phản ánh việc một phụ nữ bị ném bom xăng gây bỏng nặng xảy ra trước Tết Nguyên đán, song đến nay vẫn chưa có cơ quan nào vào cuộc xử lý, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Công an thị trấn đã nắm được vụ việc. Còn tại sao không báo cáo cho công an huyện thì phải chịu trách nhiệm".

Chiều 19/2, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện Tam Bình tập trung trích xuất camera, điều tra, xác minh xem đối tượng ném bom xăng khiến một phụ nữ bị bỏng nặng. Trước đó, khoảng 23h ngày 15/1 (tức 23 Tết Nguyên đán), trong lúc đang nằm ngủ trên ghế để thu tiền khách tại bến đò thị trấn Tam Bình (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), bà Nguyễn Thị Hạnh (57 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) bị một kẻ lạ ném bom xăng trực tiếp vào người. Ngọn lửa bùng phát khiến vật dụng xung quanh bị bốc cháy, bà Hạnh bị bỏng nặng ở tay và 2 chân. Sau khi vụ việc xảy ra, bà Hạnh đã đến trình báo Công an thị trấn Tam Bình nhưng hơn 1 tháng qua vẫn chưa có cơ quan nào vào cuộc xử lý. Quá bức xúc, gia đình đã đưa đoạn clip trích xuất camera an ninh tại bến đò lên mạng xã hội, với mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng bắt được hung thủ. “Tôi cũng chắc chắn rằng, Công an thị trấn đã nắm được vụ việc. Còn tại sao không báo cáo cho công an huyện thì phải chịu trách nhiệm”, Đại tá Dũng nhấn mạnh. Kim Hà