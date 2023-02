Bản tin Hình sự: Công an thông tin mới về vụ bé Hạo Nam lọt xuống cọc bê tông

TPO - TIN NÓNG ngày 17/2: Người phụ nữ bị bạn tình sát hại, dìm đầu xuống chậu nước tử vong; Nữ giúp việc trộm 47 lượng vàng khi chủ nhà về quê; Quay phim nhiều tờ 500.000 đồng trên bàn của CSGT rồi tống tiền; Công an thông tin mới về vụ bé Hạo Nam lọt xuống cọc bê tông...

Liên quan đến vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) tử vong sau khi lọt xuống cọc bê tông đường kính 25 cm, sâu 35 m tại công trình cầu Rọc Sen, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết CQĐT không khởi tố vụ án vì đây là tai nạn hy hữu, không có dấu hiệu tội phạm. Trước đó, trưa 31/12/2022, bé Hạo Nam lọt xuống cọc bêtông khi cùng bạn nhặt phế liệu ở công trường. Tỉnh Đồng Tháp và các lực lượng huy động thiết bị, nhân sự nhưng việc cứu hộ không thành công do gặp nhiều khó khăn. Tối 4/1/2023, dựa trên những dữ liệu thu thập, tỉnh Đồng Tháp thông báo bé Hạo Nam đã tử vong. Đến rạng sáng 20/1, thi thể bé được đưa lên, sau 21 ngày xảy ra tai nạn.

Xảy ra mâu thuẫn, chị Nguyễn Thị L (39 tuổi) bị chồng hờ là Lê Văn Ga (45 tuổi, Bến Tre), dùng dao tấn công. Nghe tiếng kêu cứu, anh N.K.H (em trai chị L) chạy đến, phát hiện chị gái đang bị Ga dìm đầu xuống chậu nước. Thấy anh H, Ga bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Nghi can Lê Văn Ga bị Công an bắt giữ khi đang trốn tại ấp Long Bình, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản (Bình Phước). Được biết, khi bị bắt, Ga nói vừa uống thuốc sâu tự tử. (Xem chi tiết)

Công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Nu (37 tuổi, Đồng Tháp) về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo điều tra, Nu liên tiếp gây ra các vụ trộm vàng ở TP HCM, Bình Dương rồi mang đi mua một lô đất ở tỉnh Tây Ninh (giá 550 triệu đồng), đầu tư xưởng gỗ, mua ô tô và tiêu xài cá nhân. (Xem chi tiết)

Công an TP HCM xác định các cán bộ tại Chi cục Đăng kiểm số 6 và số 9 (đăng kiểm phương tiện giao thông thủy) đã nhận tiền hối lộ, bỏ qua những lỗi khiếm khuyết của phương tiện để cấp chứng nhận đưa vào lưu thông. Theo đó, CQĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 14 người liên quan, trong đó gồm Hoàng Văn Duy (Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 9). (Xem chi tiết)

Về quê có việc, bà C nhận được cuộc gọi xin nghỉ việc của người giúp việc là Nguyễn Thị Phân (51 tuổi, An Giang). Sau khi trở về nhà, bà C phát hiện 47 lượng vàng (trị giá gần 3 tỷ đồng) cất trong túi nylon màu trắng để trong tủ gỗ đã bị mất. Vào cuộc điều tra, Công an TP HCM nhanh chóng bắt giữ bà Phân khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Tiền Giang. Tại CQĐT, bà Phân khai do vay mượn tiền ở quê nên túng thiếu và đã “làm liều”. (Xem chi tiết)

Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc vừa truy tố Bùi Văn Hà (SN 1982), Trịnh Xuân Tiến (SN 1990, cùng ở Hà Nội), Nguyễn Văn Nam (SN 1991, Vĩnh Phúc), Nguyễn Khắc Được (SN 1990) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Hà câu kết 2 nhóm người khác nhau, sử dụng hình ảnh có nhiều tờ 500.000 đồng trên bàn làm việc của CSGT Vĩnh Phúc rồi yêu cầu họ chuyển lại 100 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Cường (SN 1993) và Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991) để điều tra về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo điều tra, đây là các đối tượng liên quan đến nhóm facebook “Mua bán xe không giấy tờ khu vực miền Bắc”, mua bán xe máy do các đối tượng trộm cắp. (Xem chi tiết)