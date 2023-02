Bản tin Hình sự: Truy sát đồng nghiệp vì mâu thuẫn tiền bạc

TPO - TIN NÓNG ngày 22/2: Lật tẩy chiêu lừa đảo của ‘mỹ nữ’ từng bị chủ nợ bắt cóc ở Bình Dương; Tạm giam người mẹ cho con gái 10 tuổi uống thuốc ngủ để tình nhân xâm hại; Truy sát đồng nghiệp vì mâu thuẫn tiền bạc...

TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Tuấn Kiệt (SN 1988, Cần Thơ) và Nguyễn Ngọc Lắm (SN 1994, Cần Thơ), cùng mức án chung thân về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, Kiệt và Lê Văn Được từng là đồng nghiệp và xảy ra cự cãi liên quan đến nợ nần tiền bạc, sau đó, Được hất đổ bàn ăn nên Kiệt lấy dao chém Được. Lắm thấy vậy liền lấy con dao gọt trái cây để trên bàn đâm một nhát trúng vào lưng của Được. Được bỏ chạy thì bị Kiệt truy đuổi và bị chém tiếp. Hậu quả, nạn nhân tử vong sau đó.

Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Linh (tên thật là Nguyễn Thị Yến, 34 tuổi, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Linh được công an giải cứu sau khi bị nhóm thanh niên bắt cóc nhằm ép gia đình phải trả tiền đã vay nợ trước đó. Tuy nhiên, quá trình điều tra, công an phát hiện Linh tên thật là Yến và là đối tượng mạo danh chữ ký để lừa đảo hơn 900 triệu đồng của ông Lê Văn Công. (Xem chi tiết)

Công an Cao Bằng vừa bắt tạm giam Đinh Thị Cúc (SN 1970, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Cúc biết ông Q ở Hà Quảng (Cao Bằng) muốn cho con trai là chiến sĩ nghĩa vụ phòng cảnh sát cơ động, công an tỉnh Cao Bằng chuyển chuyên nghiệp vào biên chế ngành công an nên tự nhận có nhiều mối quan hệ và quen biết với những người có khả năng “chạy” việc. Tin lời Cúc, từ tháng 8/2021 tới tháng 10/2022, người nhà ông Q đã nhiều lần đưa tiền cho bà Cúc để “chạy” xin việc cho con trai, với tổng số tiền là 1,35 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Viện KSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972) và Ngô Thị Sinh (SN 1993) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Theo điều tra, Sinh đưa con gái của mình là cháu H. K. L (SN 2013) đến nhà nghỉ rồi cho cháu uống thuốc ngủ để gọi nhân tình là Cường đến xâm hại. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Hà Giang đã mở phiên toà xét xử, tuyên phạt Triệu Tạ Mềnh (SN 1991, trú huyện Hoàng Su Phì) 3 năm tù về tội “Hiếp dâm”. Theo cáo trạng, Mềnh do có họ hàng với chủ khu nghỉ dưỡng mà chị T.N.L (29 tuổi, Hà Nội) đang ở nên được cùng ăn tối tại đây. Sau đó, Mềnh có giao lưu, uống rượu cùng với nhóm của chị L và quan sát thấy chị L có biểu hiện say rượu, sau đó lễ tân khu du lịch phải đưa lên phòng nghỉ. Thấy cửa phòng chị L không khóa nên Mềnh lẻn vào hiếp dâm nạn nhân. (Xem chi tiết)

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tà Cạ. Công an xác định, ông Hà Thắm Cảnh (SN 1979), nguyên Hiệu trưởng của trường có hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt trái phép số tiền hơn 147,5 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Cơ quan Điều tra hình sự khu vực, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thông báo ai là người biết nội dung liên quan đến vụ tai nạn xảy ra ngày 7/9/2022, tại km 119+300 QL 18 thuộc TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giữa xe ô tô BKS TK-7337 do anh Tăng Hữu Thái (SN 1985) lái xe Nhà máy Z115, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng điều khiển đi theo hướng từ ngã tư Loong Tòong về phía ngã ba cứu hỏa và xe đạp do chị P.H.G (SN 1989) đi phía trước cùng chiều, khiến chị G tử vong sau đó. (Xem chi tiết)