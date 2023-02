Bán vàng để đầu tư vào trò chơi trên mạng rồi đến công an báo bị cướp

TPO - Đầu tư vào tài khoản trên mạng với trò chơi “Rùa Vàng” và bị thua lỗ nên cô gái 22 tuổi ở Tiền Giang bán 13 chỉ vàng để nạp tiền vào game rồi sau đó đến công an báo tin giả bị cướp.

Ngày 25/2, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Ngọc (22 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) về hành vi báo tin giả.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24/2, Ngọc đến Công an xã Phước Lập trình báo khi điều khiển xe máy đến địa bàn xã Phước Lập, huyện Tân Phước thì bị hai thanh niên đi xe máy chặn xe, dùng dao uy hiếp, cướp 23 chiếc vòng đeo tay (loại vàng 18k), trọng lượng là 13 chỉ vàng rồi sau đó tẩu thoát.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Phước xác định Ngọc đã bán số vàng trên cho một tiệm vàng ở huyện Châu Thành và báo tin giả bị cướp.

Tại công an, Ngọc khai do đầu tư vào tài khoản trên mạng với trò chơi “Rùa Vàng” thua lỗ nên đã bán số vàng trên được 41 triệu đồng để nạp tiền vào trò chơi, sau đó tự làm bị thương hai tay rồi đến công an báo thông tin giả bị cướp.