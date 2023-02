Bản tin Hình sự: Người phụ nữ nghi bị nhân tình sát hại rồi chôn ở bãi rác cách nhà 10km

TPO - TIN NÓNG ngày 24/2: Nghị sát hại nhân tình rồi chôn dưới bãi rác sâu trong rừng; Chi tiết việc chia tiền nhận hối lộ của phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Vĩnh Phúc; ‘Thám tử’ ra giá 120 triệu để tìm phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích; Nữ hướng dẫn viên bị hiếp dâm tại homestay Hoàng Su Phì kháng cáo;...

Thấy chị T. (44 tuổi, tạm trú xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, Long An) lâu ngày không về thăm người thân ở TPHCM nên gia đình xuống tìm. Khi đến nơi chị T. sinh sống, người nhà thấy một thanh niên từ bên trong chạy hối hả vào rừng. Không thấy bóng dáng chị T., gia đình nghi có chuyện không hay nên báo Công an xã Tân Hiệp. Sau 3 ngày tìm kiếm, thi thể người phụ nữ được tìm thấy dưới bãi rác nằm sâu trong rừng, cách nhà hơn 10km. Công an xác định nạn nhân bị giết. Theo chính quyền địa phương, 3 năm trước, chị T. lên vùng biên giới của xã mua đất, xây nhà và sống chung với một thanh niên quê Quảng Ngãi. Được biết, nghi phạm vụ án đã uống thuốc tự tử, đang nguy kịch.

'Yêu râu xanh' Triệu Tạ Mềnh (SN 1991) đã bị tuyên án 3 năm tù, song nữ hướng dẫn viên T.N.L. (29 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) trong vụ hiếp dâm tại homestay Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã có đơn kháng cáo, cho rằng bản án trên quá nhẹ chưa đủ sức răn đe với bị cáo. Được biết, ngoài án 3 năm tù về tội hiếp dâm, bị cáo Mềnh còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho nạn nhân với số tiền 14,9 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó giám đốc của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 88-03D, Trần Văn Thái - nhân viên của trung tâm và Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc công ty Tâm Phúc đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ để điều tra về tội "Nhận hối lộ" từ các chủ xe ô tô đến đăng kiểm. (Xem chi tiết)

Sau khi tiếp nhận 2 cá thể tê tê do người dân giao nộp, Hạt Kiểm lâm Di Linh (Lâm Đồng) đã hoàn tất các thủ tục, vận chuyển về Vườn Quốc gia Cát Tiên, bàn giao cho đơn vị chuyên môn để cứu hộ và thả vào rừng tự nhiên. Tuy nhiên, 2 người đàn ông đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân, bình luận với nội dung vu khống, xúc phạm: “Thả về rừng không thả, giao nộp kiểm lâm tụi nó lại mang đi biếu cho các sếp nhậu”. 2 người này bị cơ quan chức năng phạt mỗi người 5 triệu đồng, về hành vi bình luận sai sự thật trên mạng xã hội. (Xem chi tiết)

Dù không được Sở Xây dựng Hải Phòng phân công nhiệm vụ thu tiền lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân song bà Hoàng Thị Thúy Liên (SN 1974), đã lợi dụng việc được giao là chuyên viên bộ phận một cửa để thu tiền lệ phí cấp chứng chỉ của hơn 6.000 tổ chức, hơn 5.400 cá nhân, qua đó chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng. Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can, bắt tạm giam Liên để làm rõ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ anh Trần Văn D. - Phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Đắk Lắk mất tích sau va chạm giao thông, người thân gia đình cho biết, một người gọi điện tự xưng “thám tử” ra giá 120 triệu đồng sẽ tìm được người giúp họ. Trước đó, anh D. điều khiển ô tô và xảy ra va chạm giao thông. Vụ việc được công an xử lý, đưa anh D. đến bệnh viện kiểm tra nồng độ cồn và chất gây nghiện nhưng sau đó anh D. mất tích không rõ nguyên nhân. (Xem chi tiết)

Công an TP Đà Nẵng đã bắt giam bị can Đoàn Quang Vinh (61 tuổi, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Theo điều tra, việc ông Vinh thực hiện ký séc cho thủ quỹ rút hàng chục tỷ đồng nhưng séc không có nội dung, hoàn toàn không có văn bản đề xuất phương án chi và chứng từ dự toán chi, thể hiện sự cần thiết phải rút tiền từ tài khoản Nhà trường để sử dụng nhưng ông Vinh vẫn ký phát séc... vi phạm các quy định về việc quản lý sử dụng tài sản công. (Xem chi tiết)