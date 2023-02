Xuyên tạc việc kiểm lâm thả thú quý hiếm về rừng, hai đối tượng bị xử phạt

TPO - Hai người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng vừa bị phạt mỗi người 5 triệu đồng vì bình luận trên mạng xã hội với lời lẽ quy chụp, sai sự thật, liên quan đến việc lực lượng chức năng thả thú quý hiếm về rừng.

Trước đó, hai vợ chồng ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) bắt được cặp tê tê Java trên rẫy của gia đình. Một con bị thương nhẹ, còn con kia khỏe mạnh bình thường. Khi họ mang 2 con thú hoang về nhà, nhiều người nhìn thấy và cho biết chúng có giá trị rất cao, nếu đem bán cho đầu nậu sẽ được khá nhiều tiền.

Khi biết tê tê là động vật quý hiếm, nguy cấp, thuộc diện pháp luật cấm săn bắt, tàng trữ và tiêu thụ, đôi vợ chồng này đã tự nguyện giao nộp cho Hạt kiểm lâm huyện Di Linh.

Sau khi tiếp nhận 2 cá thể tê tê, Hạt Kiểm lâm Di Linh đã hoàn tất các thủ tục, vận chuyển về Vườn Quốc gia Cát Tiên, bàn giao cho đơn vị chuyên môn để cứu hộ và thả vào rừng tự nhiên.

Diễn tiến vụ việc là thế nhưng 2 người đàn ông nói trên đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân, bình luận với nội dung vu khống, xúc phạm: “Thả về rừng không thả, giao nộp kiểm lâm tụi nó lại mang đi biếu cho các sếp nhậu”.

Hạt Kiểm lâm huyện Di Linh đã đề nghị công an điều tra, xử lý hành vi dùng mạng xã hội để xuyên tạc sự thật.

Quá trình xác minh, Công an huyện Đức Trọng cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện các ông P.N.T. và T.V.T. đã đưa ra lời bình luận trên và mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai trình bày chỉ bình luận cho vui chứ không có căn cứ gì về vụ việc trên.

Công an huyện Đức Trọng đã quyết định xử phạt hành chính đối với các ông P.N.T. và T.V.T., mỗi người 5 triệu đồng, về hành vi bình luận sai sự thật trên mạng xã hội.