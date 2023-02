Chi tiết việc chia tiền nhận hối lộ của phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Vĩnh Phúc

TPO - Phó giám đốc và nhân viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 88-03D đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ để điều tra vì có hành vi nhận hối lộ từ các chủ xe ô tô đến đăng kiểm.

Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc thi hành lệnh bắt 3 đối tượng liên quan sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 88-03D.

Các nghi phạm bị bắt gồm Hoàng Trọng Hiếu, Phó giám đốc của Trung tâm đăng kiểm, Trần Văn Thái - nhân viên của trung tâm và Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc công ty Tâm Phúc về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại khoản 1, Điều 354, Bộ luật hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, bị can Hiếu đã nhận hơn 100 triệu đồng của chủ 11 xe ô tô, rồi thông đồng với Lê Đức Thiện và Công ty An Phát, ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để hợp thức hồ sơ.

Trong khi đó, Thái đã nhận hơn 137 triệu đồng của 6 chủ phương tiện với 15 xe ô tô (mỗi xe từ 9 triệu đồng đến 11 triệu đồng), sau đó móc nối với Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc công ty Tâm Phúc hợp thức hồ sơ cải tạo xe cơ giới. Tiền thu được của chủ phương tiện, Thái chia cho Khánh 3.250.000 đồng/xe, nộp lệ phí nghiệm thu cải tạo theo quy định, nộp vào quỹ của Tổ nghiệm thu cải tạo Trung tâm với mức 1 triệu đồng/xe; số tiền còn lại khoảng từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng Thái hưởng lợi.

Số tiền Khánh nhận từ Thái, Khánh khai một phần chi tiền phí thẩm định thiết kế theo quy định; một phần chi cho cán bộ thẩm định thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam, còn lại Khánh hưởng lợi khoảng 400.000 đồng/xe.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.