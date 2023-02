Khởi tố, bắt giam lãnh đạo trung tâm đăng kiểm ở Đắk Lắk và Ninh Bình

TPO - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk cùng nhiều thuộc cấp đã nhận hối lộ để bỏ qua lỗi, cấp chứng nhận đăng kiểm xe trái quy định.

Ngày 21/2, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can 8 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Trong số các bị can này có Lại Phú Hợp - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (thuộc Công ty TNHH An Phát), Mai Huỳnh Lệ Thu -Phó Giám đốc Công ty TNHH An Phát.

Ngoài ra, các bị can khác gồm: Nguyễn Phước Quang (Đăng kiểm viên), Đinh Công Kiên (nhân viên nghiệp vụ), Đỗ Trọng Quân (Kế toán); Nguyễn Quang Thành, Nguyễn Trung Cang, Phạm Mạnh Hoàng (cùng là nhân viên trung tâm đăng kiểm trên).

Trong đó, 6 bị can bị bắt tạm giam, 1 bị can cấm đi khỏi cư trú và 1 bị can được bảo lãnh.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D.

Quá trình điều tra, công an phát hiện các đối tượng thuộc trung tâm trên nhận tiền của các lái xe, chủ xe đăng kiểm để thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật đăng kiểm phương tiện xe cơ giới, bỏ qua lỗi kỹ thuật và phương tiện được cấp chứng nhận đăng kiểm. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Bắt phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Ninh Bình

Ngày 21/2/2023, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với Nguyễn Sinh Phú (SN 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021 đến nay, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Đăng kiểm viên, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D - Ninh Bình, Nguyễn Sinh Phú đã nhận tiền của nhiều chủ xe ô tô để cung cấp hồ sơ cải tạo xe cơ giới giả và giấy chứng nhận kiểm định trái quy định để thu lợi bất chính số tiền gần 400 triệu đồng.

Hành vi của Nguyễn Sinh Phú đã có dấu hiệu “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.