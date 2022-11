Bản tin Hình sự: Động thái của Trang Nemo khi bị đề nghị án tù

TPO - TIN NÓNG ngày 16/11: Trang Nemo có động thái bất ngờ khi bị đề nghị phạt 6 - 12 tháng tù; Đối tượng từ Thanh Hóa vào Huế cho vay lãi ‘cắt cổ’ 365%/năm; Công an Đà Nẵng phá đường dây cá độ qua mạng hơn 470 tỷ đồng...

TAND quận 1 (TPHCM) đã xét xử sơ thẩm vụ “Gây rối trật tự công cộng”, xảy ra hồi tháng 1/2022 ở cửa hàng TRANG Nemo. Tại phiên tòa, khi bị đề nghị tuyên phạt 6 - 12 tháng tù, Trang Nemo xin lỗi bị hại là chị Phạm Lệ Khanh, nhưng chị Khanh không chấp nhận và vẫn giữ nguyên yêu cầu xử lý Trang và đồng phạm về hành vi cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, Nguyễn Trà My lấy hình ảnh của Trang để quảng cáo bán hàng trên mạng xã hội, Trang yêu cầu My gỡ hình ảnh và đính chính thông tin. My hẹn Trang đến cửa hàng Trang Nemo để xin lỗi. Trong lúc việc trao đổi giữa Trang và My diễn ra rất bình thường thì Khanh đột nhiên vào cửa hàng nên Trang mời ra ngoài. Nhưng Khanh không đồng ý nên Trang giật khẩu trang của chị Khanh và bị Khanh chửi, nhân viên của Trang lao vào đánh chị Khanh. (Xem chi tiết)

Công an TP Đà Nẵng vừa tạm giữ 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc trị giá 470 tỷ đồng do Đinh Văn Công Thanh (39 tuổi) cầm đầu. Theo điều tra, Thanh sử dụng trang mạng cá độ bóng đá cấp siêu tổng đại lý (Super Master) KJ71 có giá trị hạn mức 3 triệu USD. Sau khi có được trang mạng, Thanh móc nối với nhiều đối tượng để hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua internet trên địa bàn Đà Nẵng. (Xem chi tiết)

Kiểm tra 5 bưu kiện nhập khẩu qua dịch vụ bưu chính quốc tế và chuyển phát nhanh đến từ các nước Đức và Mỹ, Công an TP HCM phát hiện tổng cộng gần 26kg ma túy tổng hợp các loại được cất giấu trong những gói kẹo và cà phê. (Xem chi tiết)

Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) vừa bắt giữ Lô Văn Toàn (biệt danh Toàn “đô”, SN 1978), đối tượng rất nguy hiểm, nghiện ma túy nặng, đã có 2 tiền án phạm tội về ma túy. Theo điều tra, do lười lao động, hết tiền mua ma túy, Toàn tự móc nối, tìm nguồn hàng ở bên kia biên giới vừa để sử dụng, vừa bán kiếm lời. Tuy nhiên, Toàn không giấu ma túy trong nhà, mà đào hố trên đồi cao phía sau nhà để chôn giấu ma túy. Khi có khách mua ‘hàng’, Toàn dùng thang trèo lên đồi lấy ma túy để giao dịch. (Xem chi tiết)

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề tại địa bàn thành phố Vinh và huyện Đô Lương do Trần Thị Tố Nga (SN 1971) cầm đầu. Theo điều tra, Nga không trực tiếp nhận các bảng lô, đề từ cấp dưới mà thuê Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 2005) thay mình giao dịch. (Xem chi tiết)

Đối tượng vừa bị Công an TP. Huế triệu tập làm việc để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi là Nguyễn Ngọc Chuẩn (SN 1990). Theo điều tra, từ giữa năm 2022, Nguyễn Ngọc Chuẩn từ Thanh Hóa vào TP Huế sinh sống và hoạt động cho vay lãi nặng, nhằm mục đích thu lợi bất chính. Bước đầu Chuẩn khai nhận, đã cho 7 người vay tiền với 19 lượt vay, lãi suất vay lên tới 365%/năm, thu lợi bất chính số tiền hàng chục triệu đồng. (Xem chi tiết)