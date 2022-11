Bản tin Hình sự: Truy nã đối tượng buôn lậu thuốc COVID-19

TPO - TIN NÓNG ngày 15/11: Lời khai của bảo mẫu bạo hành dã man bé gái 17 tháng tuổi đến tử vong; Người đàn ông bị hàng xóm đánh nhập viện; Phát hiện thi thể phân hủy nặng, nghi là đối tượng chém chết mẹ vợ rồi bỏ trốn ...

Ngày 15/11, thượng tá Nguyễn Quang Đông, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (Công an TP Hải Phòng) cho biết vừa ký quyết định truy nã đối với Phạm Đức Hoàng (SN 1983, ở số 6E11/583 Lê Thánh Tông, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền), là bị can trong vụ án “Buôn bán hàng cấm”. Vào tháng 10/2022, Hoàng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú vì có liên quan đến lô thuốc Favipiravir Areplivir 200mg, Broncho Munal 7mg có xuất xứ nước ngoài, nghi nhập lậu, trị giá hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại hầu tra, bị can này đã bỏ trốn.

Liên quan đến vụ Bùi Văn Phiên (SN 1984) do mâu thuẫn nên dùng dao tấn công những người trong gia đình vợ, khiến mẹ vợ là bà Bùi Thị Mai tử vong rồi bỏ trốn lên núi, mới đây người dân phát hiện một thi thể trong tình trạng phân hủy nặng gần nhà của Phiên, trên người có giấy tờ ghi tên của Phiên. Hiện, công an Hòa Bình đang lấy mẫu đưa đi xét nghiệm thi thể.(Xem chi tiết)

Liên quan đến việc bé T.G.H (17 tháng tuổi, con gái anh Trương Hoàng Đức) tử vong do chấn thương sọ não khi gửi Nguyễn Ngọc Phượng (SN 1991) trông nom. Làm việc với công an, Phượng khai, do bé H quấy khóc, cộng thêm việc anh Đức không trả tiền công đúng hẹn nên nhiều lần dùng tay tát mạnh vào mặt và dùng tay đánh mạnh vào vùng đầu của bé, có lần Phượng dùng bình sữa gõ vào đầu bé H. Trong khi đó, chồng của Phượng là Trần Trọng Hữu có lần dùng tay đánh 2 cái vào đùi phải của cháu bé. (Xem chi tiết)

Công an Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Huỳnh Thanh Tú (30 tuổi) về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Theo điều tra, lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng, Tú đã tổ chức, hướng dẫn cho một số người dân trốn sang Campuchia lao động bất hợp pháp trong các Casino. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ chị N.T.T (39 tuổi) bị người tình là Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi) dùng cây gỗ đánh đập đến tử vong trong khách sạn, công an Cà Mau đã khởi tố ông Xuân về hành vi “Giết người”. Hình ảnh camera an ninh cũng cho thấy, ông Xuân cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay, chân và đầu chị T. Hậu quả, chị T tử vong do đa chấn thương, nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu. (Xem chi tiết)

Do cắm ô tô lấy tiền đánh tài xỉu trên mạng bị thua nên Phạm Đức Anh (SN 1989) đã bịt kín mặt, sử dụng một vật giống súng quân dụng xông vào Ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP Sông Công, uy hiếp nhân viên để cướp 700 triệu đồng. Hiện công an Thái Nguyên đã bắt giữ Đức Anh để điều tra về hành vi vừa gây ra. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Cao Bằng vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nông Thanh Tùng (SN 1981). Theo cáo trạng, với mác bảnh bao, ăn nói lưu loát, Tùng tự giới thiệu mình là cán bộ đang công tác tại cơ quan Đảng ở địa phương, có thể giúp thi đỗ các kỳ thi tuyển công chức, viên chức với chi phí từ 50 đến 200 triệu đồng/người. Qua đó, từ năm 2015 đến tháng 11/2021, Tùng hứa hẹn và nhận tổng cộng từ các bị hại 2 tỷ 380 triệu đồng, rồi sử dụng vào mục đích cá nhân. (Xem chi tiết)

Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1969) về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo cáo trạng, ông Cường đặt chậu cây cảnh trên phần sân nhà hàng xóm là ông Nguyễn Chí Thiện (SN 1952), nhiều lần vô cớ chửi bới và đánh ông này gây thương tích. Khi hai người xảy ra mâu thuẫn, ông Cường dùng dụng cụ đựng nước uống đánh nhiều nhát vào vùng đầu ông Thiện dẫn đến thương tích rách da, chảy máu, sưng đầu. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 53 tuổi) khai, chủ mưu vụ vận chuyển là bà T.K.B. (62 tuổi) và ông D.C.C. (70 tuổi). Dưới sự giúp sức của ông T.V.C và ông H, cán bộ biên phòng An Giang nên đã thuê đàn em của Hạnh vận chuyển 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD như biên phòng bắt giữ. Đồng thời, bị cáo cho rằng ông H đã kêu người bắt vụ vận chuyển 500.000 USD, rồi lấy 30.000 USD để tiêu xài. (Xem chi tiết)