Bản tin Hình sự: Đâm chết vợ rồi uống thuốc sâu, nằm kế bên

TPO - TIN NÓNG ngày 14/11: Thông tin mới vụ người phụ nữ tử vong vì bị hành hung trong khách sạn; Tiếp tục hoãn tòa vì bà trùm buôn lậu Mười Tường có lời khai bất ngờ; Đâm chết vợ rồi bế vào phòng để nằm kế bên đến sáng...

TAND TP Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Phước Lộc (39 tuổi) tù chung thân về tội giết người. Theo cáo trạng, Lộc phát hiện vợ là chị B vào khách sạn cùng một người đàn ông nên yêu cầu chị này chấm dứt quan hệ với họ, nhưng vợ Lộc không thừa nhận. Sau đó, Lộc nhiều lần khuyên ngăn, níu kéo nhưng chị B vẫn dọn ra ở riêng tại tiệm tóc. Khi chị B về nhà đón con thì hai bên xảy ra cự cãi, Lộc đi ra phía sau bếp lấy con dao giấu trong túi quần rồi tấn công chị B, khiến chị này gục tại chỗ. Thấy vợ chết, Lộc cởi áo mưa, bồng vợ vào phòng… sau đó lấy thuốc sâu uống tự tử rồi nằm kế bên vợ. Một lúc sau, Lộc bị ói. Đến sáng hôm sau Lộc tỉnh dậy, gọi điện báo cho em vợ biết đã giết chị B.

TAND cấp cao tại TP HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (53 tuổi), Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (31 tuổi). Tại tòa, Kim Hạnh khai, được sự giúp sức của ông T.V.C (hay còn gọi là C.Đ) và ông H, cán bộ biên phòng An Giang nên bà T.K.B (62 tuổi) và ông D.C.C (70 tuổi) đã thuê đàn em của bị cáo vận chuyển 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD như biên phòng bắt giữ. (Xem chi tiết)

Trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đưa ra 3 kiến nghị, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người có thẩm quyền phân bố nguồn vốn trái pháp luật. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Bạc Liêu, cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã thông báo về việc bắt ông Châu Văn Mỹ (52 tuổi), Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu; đồng thời thực hiện khám xét phòng làm việc của ông Mỹ, dưới sự chứng kiến của đại diện tòa án này. Trước đó, khi ông Mỹ đang có hành vi nhận hối lộ từ bà D.H.T (45 tuổi, bị cáo trong một vụ án "Trộm cắp tài sản"), tại một khách sạn trên địa bàn thì bị bắt quả tang. (Xem chi tiết)

Liên quan thông tin chị N.T.T (39 tuổi) tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn, Công an Cà Mau đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, trước ngày xảy ra sự việc, nạn nhân cùng người đàn ông đến thuê phòng khách sạn nghỉ qua đêm. Đến sáng hôm sau, nhân viên dọn phòng nghe tiếng cự cãi, lại gần thì thấy chị T từ trong phòng bò ra, trên người có nhiều vết thương, ông Xuân trên tay cầm cây gỗ (chân ghế). Hoảng sợ, nhân viên dọn phòng bỏ chạy xuống tầng trệt tri hô. Trong lúc đánh chị T, ông Xuân có gọi điện cho con trai của mình để thông báo vụ việc. (Xem chi tiết)

Lực lượng chức năng vừa bắt 4 đối tượng dùng 2 ô tô vận chuyển số lượng lớn pháo nổ từ cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) về Lâm Đồng tiêu thụ. Trong số này, có Lê Đình Sang đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng đã lao xe để tháo chạy nhưng bị công an khống chế, bắt giữ. Qua kiểm tra, công an phát hiện 1.774kg pháo với 986 bánh, mỗi bánh chứa 49 quả pháo hoa nổ. (Xem chi tiết)