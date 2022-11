Bản tin Hình sự: Chém chết người, phủ chăn lên xác rồi đi đầu thú

TPO - TIN NÓNG ngày 13/11: Tiếp tục kê biên tòa lâu đài của đại gia Phát 'dầu' để thi hành án; Chém chết người, phủ chăn lên xác rồi đi đầu thú; Truy tìm đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng...

Cục thi hành dân sự TP Hải Phòng vẫn đang kê biên tòa lâu đài trị giá hàng trăm tỷ đồng của đại gia Ngô Văn Phát (tức Phát “dầu”), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Xăng dầu Phát, nhằm đảm bảo thi hành án số tiền còn lại hơn 72,2 tỷ đồng mà đại gia Phát “dầu” đã thu lợi bất chính từ việc “mua bán trái phép hóa đơn”. Trước đó, ông Phát bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. (Xem chi tiết)

Theo kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và Đưa hối lộ”, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan, để đối phó với hoạt động điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC đã yêu cầu một số nhân viên, lãnh đạo chủ chốt có liên quan hành vi phạm tội xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ. Và bà Nhàn cũng đã bỏ trốn. (Xem chi tiết)

Bực tức vì hàng xóm là ông B.V.Đ (SN 1967) chặt cây làm đổ vào nhà của mình nên Đỗ Thanh Quân (SN 1993) dùng dao chém ông Đ tử vong. Sau khi gây án, Quân phủ chăn lên xác nạn nhân rồi đến cơ quan chức năng tự thú. Hiện vụ việc đang được công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)

Công an An Giang vừa bắt giam Trần Thị Dọn (39 tuổi) và chồng của Dọn là Trương Văn Ất (47 tuổi) vì đưa người từ Campuchia về Việt Nam du lịch "chui" để nhận tiền công.

Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vừa phát hiện 7 đối tượng có hành vi làm giả CCCD để tạo tài khoản chơi trò chơi trực tuyến trên mạng Internet. Theo đó, nhóm đối tượng dùng thủ đoạn ghép ảnh chân dung vào ảnh CCCD thật rồi in ra giấy in ảnh, sử dụng CCCD giả này để đăng ký tài khoản ngân hàng qua hình thức online. Sau đó, dùng tài khoản ngân hàng để mở tài khoản đánh bạc trực tuyến. (Xem chi tiết)

Công an Bình Dương đang truy tìm Nguyễn Công Hùng (SN 1988, TP HCM) để điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Hùng và 2 đồng phạm liên lạc qua điện thoại và Zalo đề nghị ông T.G.N xuất 2 hóa đơn giá trị gia tăng khống cho công ty ma trị giá gần 1,2 tỷ đồng với tiền hoa hồng là 30 triệu đồng. Sau đó, nhóm này hẹn ông N mang tiền đến phòng giao dịch của một ngân hàng để nộp tiền vào tài khoản của công ty ma, đồng thời làm phiếu ủy nhiệm chi chuyển số tiền trên vào tài khoản công ty. Trong lúc chờ ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền theo ủy nhiệm chi thì các đối tượng đã sử dụng internet banking chuyển tiền ra khỏi tài khoản của công ty ma.