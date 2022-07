Bản tin Hình sự: Đang đi bộ, người đàn ông bất ngờ bị kẻ bịt mặt chém lìa chân

TPO - TIN NÓNG ngày 16/7: Người đàn ông đang đi bộ, bất ngờ bị kẻ bịt mặt chém lìa chân; Nữ chủ quán cà phê bị tấn công dã man vì diện nhiều trang sức; Níu kéo tình cảm không thành, nam thanh niên tung clip 'nóng' lên mạng; Cảnh sát đột kích trường gà, loạt con bạc nhảy xuống ao lẩn trốn;...

Đang đi bộ trên đường ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (Hà Nội), người đàn ông bị một người mặc áo chống nắng, bịt kín mặt chém lìa chân. Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan công an đã cử cán bộ đến bảo vệ hiện trường, cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bước đầu, xác định người bị hại trú tại xã Tự Nhiên. Theo lãnh đạo xã Tự Nhiên, người đàn ông bị chém "thuộc thành phần bất hảo, chuyên 'bảo kê' các sới bạc ở huyện Thường Tín và TP Hà Nội. Không loại trừ khả năng đây là một vụ thanh toán lẫn nhau". Công an đang truy tìm kẻ gây án.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, phạm nhân Đặng Văn Kết (SN 1989, ở Hàm Yên, Tuyên Quang) có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ vừa bị Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa. Trước đó, lợi dụng được đưa đi điều trị tại trung tâm y tế, Kết - phạm nhân đang thụ án 30 năm tù tại trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc) đã bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, phạm nhân này đã đột nhập nhà dân, đục két và trộm cắp nhiều tài sản để có tiền tiêu xài. (Xem chi tiết)

Khi chị H. (ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) dứt khoát chia tay, không níu kéo được tình cảm, Trần Văn Dũng (23 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) đăng tải đoạn clip ghi cảnh ân ái của cả hai người lên mạng xã hội. Công an huyện Tân Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Dũng điều tra về hành vi làm nhục người khác. (Xem chi tiết)

Vũ Ngọc Hải (trú tại Hải Hậu, Nam Định) và Lê Tuấn Anh (trú tại Hà Đông, Hà Nội) – là hai thành viên trong nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" vừa bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ sau khi lấy 3 máy tính xách tay trị giá hơn 40 triệu đồng. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận do nợ nần nên tham gia vào nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội facebook. Sau đó, cả 2 bàn bạc với nhau sẽ trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. (Xem chi tiết)

Thấy bà N.T.T.T. (62 tuổi) – chủ quán cà phê trên đường 81, phường Tân Quy, quận 7) đeo nhiều trang sức vàng, thêm vào đó do bản thân nợ nần quá nhiều không có khả năng chi trả nên Lê Thanh Trọng (26 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã nảy sinh ý định đi cướp và thủ sẵn dao đến quán, đợi thời cơ. Lợi dụng lúc quán vắng khách, Trọng giả vờ đi vệ sinh rồi lén dùng tay bóp cổ, khống chế bà T., mặc nạn nhân van xin, đối tượng liên tục đánh, đấm vào đầu. Khi bà T. kêu lên thì Trọng dùng dao đâm vào hông người này rồi lấy đi tài sản gồm một chiếc lắc tay vàng, hai vòng tay vàng và một sợi dây chuyền. Công an quận 7, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trọng để điều tra về hành vi cướp tài sản. (Xem chi tiết)

Công an TP. Vinh (Nghệ An) vừa phá chuyên án, bắt giữ Chồng Sồng (SN 1991) và Công Ký Giàng (SN 1999, cùng trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý, thu 1kg ma tuý dạng đá. Cơ quan công an xác định, 2 đối tượng thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), sau đó đi sang TP. Vinh để gặp gỡ, móc nối với các đối tượng ở địa phương nhằm mua bán trái phép chất ma túy. (Xem chi tiết)

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) vừa phối hợp với Công an phường Vĩnh Quang, bất ngờ đột kích vào một con hẻm ở tổ 21, khu phố Nguyễn Thái Bình, phường Vĩnh Quang bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền trước sân nhà của 2 hộ dân. Phát hiện có công an, nhiều con bạc đã nhanh chân chạy ra đồng và nhảy xuống ao nước có nhiều lục bình để ẩn nấp nhưng không thoát. Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt giữ được 35 người. Tạm giữ số tiền 172 triệu đồng, hàng chục chiếc xe máy và nhiều tang vật khác có liên quan. (Xem chi tiết)