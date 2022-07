Bản tin Hình sự: Bắt quả tang 2 nữ nhân viên massage khỏa thân 'kích dục' cho khách

TPO - TIN NÓNG ngày 15/7: Bắt giữ hai tàu chở 7000 lít dầu không rõ nguồn gốc; Bắt nữ đối tượng chuyên vào trường học lừa lấy điện thoại học sinh; Bắt quả tang 2 nữ nhân viên massage khỏa thân 'kích dục' cho khách...

Công an phường Đằng Lâm (quận Hải An, TP Hải Phòng) vừa phát hiện cơ sở massage ở số 304 Văn Cao, có 2 phòng đang có khách sử dụng dịch vụ, gồm 2 khách nam (1 khách là người Hàn Quốc) và 2 nhân viên nữ, cả 4 người này đều đang khoả thân, trong đó 2 nhân viên nữ đang có hành vi kích dục cho khách. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thấy anh N.T.Đ ra hiệu cần sự giúp đỡ để đưa bà P.T.T bị tai nạn vì xe khách 16 chỗ tông phải vào viện, chị N.T.V.A (SN 1992) và chồng là anh N.V.C (SN 1988) đã dừng ô tô, đưa bà T vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, vài ngày sau, khi đang đi du lịch, hai vợ chồng chị V.A tá hỏa khi bị công an triệu tập vì bị gia đình bà T tố là người gây ra tai nạn. Qua xác minh, công an huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) khẳng định vợ chồng chị V.A không phải là người gây tai nạn mà chỉ là giúp đỡ nạn nhân tới bệnh viện. (Xem chi tiết)

Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa bắt giữ hai tàu cá chở 7000 lít dầu không rõ nguồn gốc ở vùng biển xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong, tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Quảng Trị vừa tạm giữ ông Đỗ Đình Phi và Lê Quang Việt - cán bộ Khoa xét nghiệm của CDC Quảng Trị để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ nguyên do hai cán bộ này bị tạm giữ. Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã công bố kết luận thanh tra liên quan việc mua sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19 giai đoạn 2020 - 2021 tại Sở Y tế cũng như CDC tỉnh. (Xem chi tiết)

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 20 bị can là công chức, viên chức đang công tác trong bộ máy chính quyền, sở ban ngành ở tỉnh, thành phố và một số huyện trên địa bàn tỉnh về hành vi “Mua bán tài liệu bí mật nhà nước”. Theo CQĐT, trong kỳ thi chuyên viên chính năm 2021 ở Lạng Sơn, một số cán bộ Sở Nội vụ nằm trong tổ thư ký đã sao chép đề, tuồn tài liệu ra ngoài cho người khác giải đáp án, sau đó đem vào cho nhiều người "mua đề" để chép lại. (Xem chi tiết)

Viện KSND tỉnh Hậu Giang vừa chuyển hồ sơ đến TAND tỉnh để xét xử lại vụ án Nguyễn Thanh Hòa, cựu viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp cùng các đồng phạm lừa bán nền tái định cư cho 29 bị hại. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần 1, HĐXX nhận thấy vẫn còn mâu thuẫn trong lời khai của các bị cáo và cần tiếp tục làm rõ thêm một số nội dung và số tiền thực chất các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo của các bị hại nên đã tuyên trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung. (Xem chi tiết)

Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Bích Hằng (32 tuổi) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, Hằng chuyên tiếp cận các em học sinh để lừa lấy tài sản, trong đó có điện thoại rồi mang đi bán. (Xem chi tiết)