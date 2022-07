Bản tin Hình sự: Nữ sinh lớp 9 trầm cảm, tự rạch tay vì bị thầy giáo sàm sỡ vùng 'nhạy cảm'

TPO - TIN NÓNG ngày 12/7: Tung tin giả về tỷ phú Phạm Nhật Vượng, phải bồi thường nếu gây thiệt hại cho thị trường chứng khoán; Điều tra nghi án bé trai bị tẩm xăng đốt hai chân vì không chịu đi trộm trái cây; Thầy giáo bị tố sàm sỡ vùng 'nhạy cảm' khiến nữ sinh lớp 9 trầm cảm, tự rạch tay...

Lãnh đạo UBND TP Chí Linh (Hải Dương), vừa tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình nữ sinh N.T.N.H và N.N.A (cùng lớp 9C, Trường THCS Lê Lợi) về việc 2 nữ sinh này bị thầy giáo chủ nhiệm tên N.V.H (dạy môn Ngữ Văn) cưỡng hôn, bị thốc áo, cho tay vào trong áo sờ ngực suốt thời gian dài. Gia đình các nữ sinh cho rằng, sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý các em. Trong đó, nữ sinh H bị trầm cảm, tự mình dùng dao lam rạch tay, chân nhiều lần. Bước đầu, thầy H thừa nhận đã có hành vi không chuẩn mực với hai nữ sinh trên. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ đưa thông tin sai sự thật về việc tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup bị cấm xuất cảnh, luật sư cho rằng, cần làm rõ ý đồ của người tung tin để áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc hình sự; đồng thời, người đưa tin giả phải bồi thường nếu chứng minh được hành vi này gây thiệt hại cho thị trường chứng khoán. (Xem chi tiết)

Mạng xã hội vừa xuất hiện bài viết kêu gọi ủng hộ kinh phí điều trị cho bé N.Y.N (khoảng 8 tuổi, người Êđê) và cho biết, cháu N vô gia cư, không cha mẹ, ở với ông bà ngoại gần 70 tuổi. Do cháu N không nghe theo lời xúi giục của người xấu đi ăn cắp trái cây nên bị tẩm xăng đốt, gây bỏng nặng, có thể co rút gân cơ, ảnh hưởng đến việc đi lại. Công an Đắk Lắk đang xác minh thông tin để làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

TAND quận Phú Nhuận (TPHCM) vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp) lái xe Mercedes gây tai nạn khiến một tài xế xe ôm công nghệ tử vong và chị Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không) bị thương tật 79%. (Xem chi tiết)

4h ngày 12/7, L.V.T (SN 1983) cầm dao sang nhà hàng xóm chém 1 cặp vợ chồng và 1 người khác trọng thương. Sau khi vứt dao, T đến một nhà hàng xóm khác dùng bơm hơi đánh một phụ nữ bị thương. Hậu quả, một phụ nữ tử vong tại chỗ, ba người khác bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã bắt giữ T để điều tra về nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

Nam sinh Đ.Q.H (SN 2006, con trai út của Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương) đang dạy ngoại khóa cho các cháu thiếu nhi tại nhà văn hoá thôn, bất ngờ có nhóm thanh niên đến gọi H ra nói chuyện, rồi lao vào đánh khiến nam sinh lớp 10 ngã gục xuống đất. Hậu quả, H tử vong sau đó. Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra, truy bắt nhóm thanh niên gây án. (Xem chi tiết)

Tại phiên tòa mới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét hỏi ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) trong vụ án can thiệp đấu thầu trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư - Hà Nội. Tại đây, ông Chung khai nhận quen biết Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường), giữa hai người chỉ có mối quan hệ xã hội và chưa một lần đi ăn riêng với nhau. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa lưu động tại xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm) để xét xử sở thẩm bị cáo Đặng Văn Luyến (42 tuổi, Kiên Giang) về tội “Giết người, cướp tài sản”. Trước đó, lợi dụng mối quan hệ hàng xóm thân tình, Luyến đã tiếp cận rồi ra tay sát hại ông Bùi Văn Thăng (62 tuổi) - chủ rẫy cà phê cạnh nơi mình làm thuê, rồi cướp tiền để mua xe máy và tiêu xài cá nhân. (Xem chi tiết)