Bản tin Hình sự: Gọi hội đến quán karaoke đánh nhau, nam thanh niên bị đâm gục

Do có mâu thuẫn nên Trần Công Hậu (SN 1998, Hậu Giang) gọi điện rủ Phạm Minh Trí (SN 1995) đến quán Karaoke Gold để đánh nhau. Sau đó, Trí rủ đồng bọn đến điểm hẹn rồi hai bên lao vào hỗn chiến. Khi thấy Trí bỏ chạy, đồng bọn của Hậu là Hoài đã dùng gậy ba khúc và dao bấm lao tới đánh, đâm vào người, vùng đầu và đùi của của Trí. Hậu quả, Trí bị thương nặng và tử vong sau đó. Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can trong vụ việc.

Kiểm tra ô tô biển kiểm soát 86A-166.00 do Nguyễn Quốc Duy (SN 1989) điều khiển, công an tỉnh Bình Thuận phát hiện 5 túi ma túy đá với trọng lượng khoảng 5kg, được ngụy trang thành những gói trà và một số tang vật có liên quan. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, số ma túy trên là của Võ Minh Việt. Việt đã thuê Duy cùng mình vào TPHCM để mua 5 túi ma túy với giá khoảng 1 tỷ đồng rồi đưa về địa bàn thị xã La Gi để tiêu thụ. (Xem chi tiết)

Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chuyển vụ việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Nông mua sắm 4 gói thầu sinh phẩm xét nghiệm của Cty cổ phần Công nghệ Việt Á (Cty Việt Á) cho Công an tỉnh Đắk Nông xem xét, xác minh, xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ nhóm 4 công nhân trộm sắt của dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận, bao gồm Nguyễn Việt Dũng (35 tuổi), Trần Văn Dũng (17 tuổi, cùng ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) và Nguyễn Thị Bé Phương (30 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (22 tuổi, cùng ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). Trước đó, chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Ninh Thuận trình báo bị mất trộm hàng chục tấn sắt tại địa bàn huyện Ninh Phước. (Xem chi tiết)

Không thấy phòng của ông T (SN 1975, Hưng Yên) mở cửa như mọi ngày, một số người dân thuê trọ tại căn nhà 4 tầng trên đường Giải Phóng (phường 4, quận Tân Bình) đã báo lực lượng chức năng đến phá cửa. Tại đây, mọi người tá hỏa phát hiện ông T và một cô gái đã tử vong, riêng cô gái còn có vết thương ở cổ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng TP HCM điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Được bạn nhờ đi giải quyết mâu thuẫn với tình địch là N.T.K.V, Nguyễn Thành Nhân (25 tuổi, Vĩnh Long) gọi đồng bọn đi nói chuyện hòa giải với nhóm của V. Tuy nhiên, nhóm của Nhân bị chửi và thách thức nên đã cùng nhau mang hung khí đến rạch Cái Sơn để tìm đánh nhóm kia. Lúc này, Hoàng Lê Duy (40 tuổi) cầm cây chĩa cùng nhiều người khác cũng xông đến nhóm của Nhân. Sau vụ ẩu đả, gia đình phát hiện Duy bị chém đứt lìa bàn tay trái nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Bà H (82 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội) nhận được cuộc điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ công an, thông báo bà có liên quan đến một vụ án ma tuý và yêu cầu chuyển tiền để chứng minh mình "trong sạch". Sau đó bà H đã chuyển 1,2 tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng. Nghi ngờ mình bị lừa, bà H đã đến cơ quan công an trình báo. Công an quận Đống Đa đang xác minh, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)