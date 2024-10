Bắt đối tượng giao cấu với trẻ em

TPO - Trong 5 ngày, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng các cơ quan khác bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã, trong đó có 1 đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Ngày 4/10, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, từ ngày 28/9-3/10, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn tại các địa phương khác.

Theo đó, ngày 3/10, qua nắm bắt thông tin, Công an huyện Đức Trọng phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lù Tuý Vinh (28 tuổi, trú huyện Đức Trọng) bị truy nã ngày 29/2 về hành vi “Giao cấu với trẻ em” đang lẩn trốn tại nhà của người quen trên phường 8 (TP Đà Lạt).

Ngay sau đó, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Đức Trọng đã nhanh chóng phối hợp Công an phường 8 tiếp cận, khống chế bắt giữ đối tượng.

Trước đó, ngày 28/9, Công an huyện Đức Trọng cũng đã phát hiện đối tượng truy nã Nông Văn An (56 tuổi, trú huyện Đức Trọng) bị truy nã ngày 10/1/2022 về hành vi “Đánh bạc” đang lẩn trốn trên địa bàn quận 8 (TP Hồ Chí Minh).

Tổ trinh sát Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp Công an quận 8 xác định đối tượng An đang lẩn trốn tại nhà trọ của người thân nên đã tiếp cận, khống chế, bắt giữ đối tượng.