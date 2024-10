Chân dung cặp vợ chồng hành hạ bé trai 6 tuổi ở TPHCM

TPO - Sau khi hành hạ bé trai 6 tuổi, Toàn cùng vợ bỏ trốn xuống Long An và bị cơ quan công an lần theo dấu vết bắt giữ.

Tối 4/10, Công an TPHCM cho biết, Công an quận 8 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Toàn (24 tuổi) và Lê Thụy Thanh Tâm (vợ của Toàn, 22 tuổi, cùng ngụ quận 8) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, lúc 15h30 ngày 1/10, Công an phường 16 (quận 8) nhận được trình báo của chị N.T.V. (25 tuổi, quê Phú Yên) về việc con chị là cháu N.T.K. (6 tuổi) bị hành hạ.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Ban chỉ huy Công an quận 8 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đội nghiệp vụ, đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan, điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Theo trình báo của chị V., năm 2016, chị và Toàn chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Cháu K. là con chung của hai người.

Tháng 4/2021, chị V. chia tay Toàn và đưa cháu K. về sinh sống tại tỉnh Phú Yên. Giữa tháng 7/2024, chị V. chủ động liên lạc với Toàn và giao bé trai cho người này chăm sóc.

Ngày 28/9, chị V. nhận được thông tin từ người quen rằng cháu K. đang sinh sống cùng Toàn tại căn nhà trên đường An Dương Vương (phường 16, quận 8) và có dấu hiệu bị bỏng nên tức tốc đi vào bệnh viện sơ cứu.

Nghi ngờ con trai bị ông Toàn bạo hành, chị V. trình báo lên cơ quan chức năng. Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành giám định thương tích của bé K. và truy bắt Toàn cùng với người vợ, khi cả hai đang lẩn trốn ở Long An. Tại cơ quan công an cả hai thừa nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.