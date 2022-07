Bản tin Hình sự: Tin mới vụ tài xế xe ôm bị đấm vỡ răng vì không cho ô tô vượt

TPO - TIN NÓNG ngày 10/7: Vây bắt đối tượng sát hại phó công an xã ở Khánh Hoà; Thuê người dàn cảnh bắt cóc cháu để đòi mẹ ruột 'chuộc' 200 triệu; Tin mới vụ tài xế xe ôm bị đấm vỡ răng vì không cho ô tô đi vượt...

Ngày 10/7, trên mạng xã hội xôn xao về bài viết anh H.Q.N (29 tuổi), lái xe ôm công nghệ bị tài xế đi ô tô CR-V hành hung giữa đường, dẫn đến gãy răng vì "không cho vượt". Anh N kể: "Tôi đang đi xe máy vào đúng làn bên phải, đúng làn dành cho xe máy thì bị ô tô đi đằng sau liên tục bấm còi đòi vượt. Tôi không cho vượt thì qua hết hầm chui tôi bị chặn đầu". Sau đó, anh N bị tài xế ô tô đấm 3-4 phát vào mặt. Hậu quả, anh N bị rách môi, vỡ răng, phải vào bệnh viện khâu 4 mũi. Công an phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của anh N và đang trong quá trình làm rõ. (Xem chi tiết)

Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã vây bắt được Hồ Minh Đạt (SN 2002). Trước đó, Đạt đột nhập kho Công an xã Khánh Thành lấy lại xe máy (bị tạm giữ vì vi phạm) đưa về nhà. Phát hiện sự việc, thượng úy Hoàng Văn Yên - Phó trưởng Công an xã Khánh Thành, cùng 2 cán bộ công an xã đến nhà Đạt để đưa xe máy về xử lý. Thấy vậy, Đạt đi xe máy khác bám theo sau, rồi bất ngờ dùng dao nhọn đâm thượng úy Yên trọng thương, dẫn đến tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Trần Ngọc Kim Trang thuê Vũ Quốc Sơn (SN 2000) dàn cảnh bắt cóc cháu ruột của mình là L.X.B.N (6 tuổi), để mẹ ruột là bà T.L (SN 1969) phải đưa 200 triệu đồng. Tuy nhiên, khi công an TP Thủ Đức (TPHCM) vào cuộc truy xét đã phát hiện ra hành vi của Trang. (Xem chi tiết)

Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa triệu tập nhóm thiếu niên từ 15-17 tuổi để điều tra về hành vi dùng đá ném vỡ kính xe ô tô khách chạy tuyến Kỳ Anh - Hà Nội, gây hư hỏng tài sản. (Xem chi tiết)

Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đang làm việc với một số đối tượng liên quan để làm rõ hành vi phá rừng và cố ý gây thương tích xảy ra tại khoảnh 6 tiểu khu 438A, thuộc địa bàn xã Lộc Phú (Bảo Lâm). Trước đó, ông Lê Văn Ba đã nhiều lần tố giác với các cơ quan chức năng về hành vi phá rừng của một số đối tượng. Sau đó, khi ông đang quay phim một vụ phá rừng để làm bằng chứng thì bị đánh hội đồng, mang thương tích. (Xem chi tiết)

VKS Quân sự Trung ương vừa hoàn thành cáo trạng, truy tố 14 bị can, trong đó, có nhiều cựu sĩ quan Cảnh sát biển liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam do ông “trùm” Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu. Trong vụ án này, ngoài hành vi nhận hối lộ của các ông Lê Văn Minh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4) và Lê Xuân Thanh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3), cáo trạng của VKS còn nêu rõ vợ của hai cựu sĩ quan cấp tướng này trực tiếp nhận tiền từ người buôn lậu. (Xem chi tiết)

Công an TP HCM đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (RESCO). Được biết, kết luận thanh tra cho thấy, RESCO đã chi tùy tiện hơn 54 tỷ đồng, về việc này, có sự buông lỏng lãnh đạo quản lý, tùy tiện trong công tác kế toán thu, chi tiền, dễ dẫn đến việc thất thoát tài sản nhà nước và phát sinh tham ô, tham nhũng. (Xem chi tiết)