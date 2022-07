Bản tin Hình sự: Tin mới vụ bé gái 8 tuổi bị người tình của cha hành hạ đến chết

TPO - TIN NÓNG ngày 11/7: Làm rõ đối tượng tung tin thất thiệt việc tỷ phú Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh; Xử phạt chủ quán cắt tóc mặc trang phục công an quay clip đăng Facebook; Tin mới vụ bé gái 8 tuổi bị người tình của cha hành hạ đến chết...

Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A (SN 2013) bị người tình của bố - Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985) là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995) hành hạ đến chết, mới đây Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP HCM) đã quyết định đưa vụ án ra xét xử công khai. Trước đó, phiên tòa dự kiến được xét xử kín. Theo cáo trạng, trong thời gian sinh sống cùng bé A và Thái, Trang liên tục dùng tay, chân, roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi), cây gỗ... đánh đập, hành hạ cháu. Đặc biệt, ngày 22/12/2021, Trang dùng cây gỗ to tròn, cũng như tay chân, liên tục đánh đập bé dã man trong 4 giờ liên tiếp, làm bé tử vong.

Bộ Công an đã xác minh, làm rõ, chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xử lý Tô Vĩ Hoàn (SN 1984, quận Nam Từ Liêm) và 9 cá nhân tại 7 tỉnh thành, vì có hành vi đưa thông tin thất thiệt về ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh, ảnh hưởng đến uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tác động xấu đến thị trường chứng khoán. (Xem chi tiết)

TAND Hà Nội đã tuyên phạt Bạch Thị Thu Hường (47 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Cổng Vàng) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, Hường đã cấu kết với đồng phạm lập dự án 'ma' Khu dân cư Golden Lake tại khu Suối Ốc, thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây bán cho người dân, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, công an các huyện Mường Lát, Bá Thước bắt giữ Ngân Văn Hiếu (SN 1992) và Ngân Văn Phong (SN 2002) vì hành vi mua bán 1 kg ma tuý đá và 12 nghìn viên ma tuý tổng hợp. (Xem chi tiết)

Bị công an bắt quả tang đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, các con bạc bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, khi thấy đồng bọn bị bắt giữ, nhóm bị cáo đã quay lại hành hung, buông lời lẽ thô tục với trung tá Nguyễn Phú Cường, Trưởng Công an xã Kiến An và lực lượng làm nhiệm vụ hòng giải vây. Hiện TAND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vừa tuyên phạt 10 bị cáo trong vụ án “Chống người thi hành công vụ”. (Xem chi tiết)

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã lập hồ sơ xử phạt N.V.C (SN 1991, chủ quán cắt tóc) vì có hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện C đăng tải clip mặc trang phục Công an nhân dân thu hút nhiều sự chú ý. Tại cơ quan công an, C khai nhận việc làm trên là để khoe bạn bè. (Xem chi tiết)

Nhận được tin báo về việc có 2 nam, 1 nữ đi trên 2 xe máy, trong đó 1 xe không có chìa khóa nghi vấn là xe bị trộm cắp di chuyển từ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè về trung tâm TPHCM, Đội CSGT Nam Sài Gòn, Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an TPHCM đã dùng xe đặc chủng truy đuổi theo nhóm đối tượng tình nghi nói trên. Đến khu vực cầu Ông Lớn, lực lượng chức năng đã khống chế được 1 nam, 1 nữ đi trên xe máy, thu giữ được nhiều dụng cụ phá khóa xe máy. (Xem chi tiết)