Bản tin Hình sự: Chân dung người đàn ông đâm chết chủ nợ vì 'đòi tiền không đúng lúc'

TPO - TIN NÓNG ngày 5/9: Gây thiệt hại gần 279 tỷ đồng, 4 lãnh đạo Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch bị đề nghị truy tố; Đoạt mạng người tình vì nghĩ có người thứ ba; Chân dung người đàn ông đâm chết chủ nợ vì 'đòi tiền không đúng lúc' ...

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Vũ Thanh Sơn (SN 1976) án tử hình về tội "giết người". Theo cáo trạng, Sơn bực tức vì bị chủ nợ là anh Trịnh Đình Hùng (SN 1979) đòi 5 triệu đồng trong bữa rượu, trước mặt nhiều người. Do đó, Sơn về nhà lấy dao quay lại đâm thủng tim anh Hùng khiến nạn nhân tử vong sau đó.

TAND Bạc Liêu đã tuyên phạt Lương Thanh Lâm (41 tuổi) 18 năm tù về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, nghi ngờ bạn gái là chị N.T.T (35 tuổi, chủ quán tạp hóa) chia tay mình để quen người khác nên Lâm siết cổ chị T đến ngất xỉu. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, có người đến quán mua đồ, Lâm ra bán như bình thường để tránh bị phát hiện. Khi bán xong, Lâm trở vào phòng thấy chị T đã tỉnh lại nên dùng con gấu bông đè lên mặt nạn nhân cho đến khi tử vong. Sau đó, Lâm nhiều lần tự tử nhưng không thành.

Công an huyện Cần Đước (Long An) đã xác định nhóm thanh niên cầm hung khí vô cớ chạy vào một nhà dân ven lộ để hành hung người trong gia đình. Theo điều tra, rạng sáng 1/9, nhóm thanh niên gần 10 đối tượng ở trần, tay cầm mã tấu, dao tự chế, chạy bộ từ ngoài đường vào thẳng nhà ông Võ Văn Ngữ (70 tuổi). Lập tức 4 đối tượng cầm dao đuổi theo, một đối tượng nhao vào đánh người đàn ông lớn tuổi. Khoảng hơn 2 phút sau, nhóm 4-5 thanh niên khác kéo đến lớn tiếng gây sự, đòi đập phá đồ đạc, nhưng người dân xung quanh kịp thời can ngăn.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch. Theo đó, các bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm: Quách Văn Đức (64 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty); Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Cty); Đỗ Tấn Điềm (61 tuổi) và Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi), nguyên thành viên HĐQT Cty.

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP) thêm 18 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo cơ quan điều tra, hàng loạt sai phạm trong hơn 4 năm 6 tháng làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã khiến ông Chung từ một cán bộ công an từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trở thành người tù tội.

Công an huyện Lâm Thao (Phú Thọ) đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Quang H (SN 1988); Nguyễn Đức A (SN 2001) và Nguyễn Văn H (SN 1970) là trưởng các nhóm Zalo có hành vi vi phạm là thông báo các chốt CSGT trên địa bàn huyện Lâm Thao và các huyện, thành, thị lân cận để người vi phạm giao thông tìm cách đối phó.