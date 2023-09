Bản tin Hình sự: Ghen tuông, sát hại người hay qua lại giúp đỡ vợ cũ

TPO - TIN NÓNG ngày 3/9: Bắt khẩn cấp kẻ vũ phu chích điện, đâm dao vào vùng kín người vợ; Tạm giữ hình sự đối tượng ném dao vào kính ô tô Land Cruiser; Đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ vụ bé trai 9 tháng tuổi tử vong; Ghen tuông, sát hại người hay qua lại giúp đỡ vợ cũ...

Công an huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã khởi tố Trần Quang Định về hành vi “Giết người”. Theo điều tra, Trần Quang Định (SN 1968) ghen tuông về chuyện anh Lê Hồ Bắc (SN 1974) thường xuyên qua lại, giúp đỡ vợ cũ là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1976) nên Định đã dùng dao đâm anh Bắc khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) vừa bắt giữ băng nhóm 5 đối tượng gồm Nguyễn Quốc Anh (SN 2007), Trần Đức Vương (SN 2006); Đồng Đức Anh (SN 2008); Nguyễn Hữu Bình Minh (SN 2007) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 2006) vì gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản vào ban đêm trên địa bàn.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là gần 100 triệu đồng. Trước đó, bà N (72 tuổi) nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an, nói bà N có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và yêu cầu bà phải chuyển tiền để phục vụ điều tra. Do lo sợ nên bà N đã mang 13 chỉ vàng tích góp đi bán rồi chuyển gần 100 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng.

Trịnh Quang Hùng (61 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) - đối tượng ném dao vào kính ô tô Land Cruiser trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội) đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về hành vi huỷ hoại tài sản.

Cho rằng vợ ngoại tình, Hồ Văn Trí (51 tuổi, An Giang) lấy sợi dây điện cắm vào ổ điện rồi chích vào người vợ là bà N.T.L (39 tuổi) gây chạm chập điện. Đối tượng tiếp tục cầm dao dài khoảng 30 cm trong bếp đâm liên tục nhiều nhát vào bụng và vùng kín của vợ. Công an Bình Dương đã tạm giữ Trí để điều tra, xử lý.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy nhà ở Bình Thuận và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Trước đó, vụ cháy xảy ra tại số 414 đường Hải Thượng Lãn Ông, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người trong một gia đình tử vong và 1 người dân tử vong trong quá trình tham gia hỗ trợ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

UBND thị trấn Đăk Hà (Kon Tum) cho biết đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở giữ trẻ của bà Đ.P.L (41 tuổi) sau khi xảy ra vụ việc cháu bé 9 tháng tuổi tử vong. Trước đó, gia đình cháu bé gửi con trai đến cơ sở trông giữ trẻ của bà L. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày gia đình nhận hung tin, chạy tới Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà thì con trai 9 tháng tuổi đã tử vong. Theo Công an huyện Đăk Hà kết luận giám định đối với bé trai K. tử vong: “Ngạt do dị vật đường hô hấp”.