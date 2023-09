Bản tin Hình sự: Nguyên nhân 'hot girl' Bella bị công an bắt giữ

TPO - TIN NÓNG ngày 4/9: Mâu thuẫn khi uống bia ngày nghỉ lễ, nam thanh niên bị đâm tử vong; Bố bị xử lý vi phạm nồng độ cồn, con lên Facebook đăng nội dung xúc phạm cảnh sát giao thông; Nguyên nhân 'Hot girl' Bella bị công an bắt giữ...

Liên quan đến vụ Nguyễn Duy Thắng ( SN 1995, Khánh Hòa) ném xăng, tự thiêu gần trụ sở công an, Công an thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã nhanh chóng dập lửa, đưa nam thanh niên đi cấp cứu kịp thời. Người thân của Thắng cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, thanh niên này có biểu hiện tâm lý bất ổn, thần kinh không ổn định, có dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) đã tạm giữ Đoàn Thúy Hà (SN 1986, Hải Dương) hay còn gọi là "Hot girl” Bella về hành vi trộm cắp xe máy của người dân tại xã Đại Lộc rồi bỏ chạy theo hướng huyện Hà Trung.

Mâu thuẫn trong lúc uống bia dịp nghỉ lễ 2/9, Đào Văn Sáng (SN 2000, Hưng Yên) dùng dao bấm đâm vào ngực, bụng của Nguyễn Văn Long (SN 1999, khiến người này bị thương nặng, tử vong. Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ Sáng để điều tra về hành vi “Giết người”.

Công an Đồng Nai vừa khống chế bắt quả tang Nguyễn Văn An (27 tuổi) - Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc cùng 185 đối tượng liên quan (trong đó, có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty) khi các đối tượng đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại một dự án "ma” thuộc xã An Viễn (huyện Trảng Bom).

Công an Phú Yên đã tạm giữ Phan Đình Thành (55 tuổi, Đăk Nông) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Thành xưng là giám đốc công ty đóng tàu, kinh doanh bến du thuyền, nhà ở... để tiếp cận những người rao bán đất và đã thực hiện trót lọt 11 vụ, chiếm đoạt tài sở các tỉnh Lâm Đồng, Vũng Tàu, Đăk Lăk, Gia Lai, TP HCM...

Công an thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) cho vừa kiểm tra, phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập “bay lắc” trong tiếng nhạc lớn, có biểu hiện phê ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Kết quả test nhanh ma túy đối với nhóm thanh niên, có 19/21 trường hợp dương tính với ma túy.

Công an TP Huế vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn H (SN 1980) vì hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Được biết,sau khi bố của ông H vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng chức năng xử lý, người đàn ông này bực tức dùng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng hai bài viết với nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông.