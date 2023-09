Bản tin Hình sự: Gã trai gạ 'chat sex' với gái trẻ rồi đòi 1 triệu đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 2/9: Hé lộ tình tiết bất ngờ trong vụ gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội; Người phụ nữ đâm chết 'chồng hờ' vì không muốn nối lại tình xưa; Chân dung gã trai gạ 'chat sex' với gái trẻ rồi đòi 1 triệu đồng...

Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã bàn giao Nguyễn Văn Trường (SN 1991) vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản cho Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, qua mạng xã hội, Trường kết bạn với em P.T.B.M (SN 2004) rồi dẫn dụ nạn nhân “chat sex”. Sau đó, Trường dùng hình ảnh nhạy cảm đe dọa để nạn nhân chuyển khoản 1 triệu đồng qua ngân hàng.

Liên quan đến vụ án 4 người trong một gia đình tử vong, Công an TP Hà Nội xác định, do mâu thuẫn trong gia đình, ông Huy (44 tuổi, trú tại phường Long Biên) dùng dao đâm vợ và 2 con đẻ tử vong. Sau đó, người đàn ông này dùng dao tự gây thương tích rồi treo cổ tự sát.

Ngày 1/9, Công an TPHCM cho biết, đã triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, quận 8. Theo điều tra, đường dây này do Nguyễn Văn Tuấn (45 tuổi, quận 8) cầm đầu. Đây là đối tượng có mối quan hệ họ hàng với nhóm Châu Phát Ti (40 tuổi), Châu Phát Tuấn, Châu Phát Hùng và là cháu ruột của bị can Châu Phát Lai Em - đàn em của Năm “Cam” đã bị Toà án nhân dân TPHCM tuyên án tử hình về tội “Giết người” vào năm 2003.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày thứ hai nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 18 người, bị thương 23 người.

Ngày 2/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Nông Văn Thuận (SN 1985, trú tại xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng), cán bộ Văn phòng đất đai Chi nhánh huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, để điều tra về hành vi giả mạo chữ ký, hồ sơ đất đai.

Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra vụ việc ông N.V.S (46 tuổi ) bị vợ “hờ” là bà V.T.T (36 tuổi, Bình Phước) đâm tử vong. Trước đó, ông S cãi nhau và đuổi bà T khỏi phòng trọ nhưng sau đó lại năn nỉ bà T về lại ở chung nhưng người này không đồng ý. Khi bà T bỏ đi thì bị ông S đứng chặn cửa nên bà T dùng kéo đâm nhiều nhát vào người ông S khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã bắt giữ Nguyễn Vỹ Hùng (28 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Hùng mặc quần áo của shipper, lấy cớ giao hàng, đi thẳng vào bếp của gia đình chị N, lên lầu 2 để tìm kiếm tài sản. Bị chủ nhà phát hiện, Hùng đã dùng dao kề cổ, khống chế, gây thương tích cho N rồi lục lọi lấy đi một số tài sản có giá trị cùng tiền mặt, tẩu thoát bằng xe máy.