Đóng giả shipper dùng dao tấn công chủ nhà để cướp tài sản

TPO - Ngày 2/9, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ đối tượng có hành vi dùng dao tấn công chủ nhà để cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường An Hải Bắc.

Trước đó, lúc 16h ngày 31/8, Công an quận Sơn Trà nhận tin báo của người dân tại tầng 2 một căn nhà nằm trên đường Đỗ Huy Uyển xảy ra vụ cướp tài sản. Tại hiện trường có nhiều vết máu của nạn nhân và dấu vết giằng co giữa nạn nhân và đối tượng.

Qua rà soát các đối tượng, Công an quận Sơn Trà xác định Nguyễn Vỹ Hùng (28 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) là nghi can thực hiện vụ án. Công an quận Sơn Trà chỉ đạo lực lượng tổ chức truy bắt.

Đến 18h30 ngày 31/8, lực lượng trinh sát phát hiện và bắt giữ Hùng đang trên đường bỏ trốn, thu giữ trên người 8 triệu đồng tiền mặt và chiếc quần jean còn dính nhiều vết máu.

Theo khai nhận, lúc 16h ngày 31/8, Hùng mặc quần áo của shipper, lấy cớ giao hàng, đi thẳng vào bếp của gia đình chị H.T.H.N. tại số 8 đường Đỗ Huy Uyển với mục đích cướp tài sản.

Hùng lên lầu 2 để tìm kiếm tài sản. Bị chủ nhà phát hiện, Hùng đã dùng dao kề cổ, khống chế, gây thương tích cho chị H.T.H.N. để thực hiện đến cùng hành vi cướp tài sản. Trong thời gian chị N. ngất xỉu do bị thương và hoảng loạn, Hùng đã lục lọi lấy đi một số tài sản có giá trị cùng tiền mặt, tẩu thoát bằng xe máy.

Qua đấu tranh, Hùng thừa nhận hành vi dùng dao tấn công chủ căn nhà để cướp tài sản. Con dao, xe máy, túi xách và chiếc áo khoác, Hùng vứt xuống sông và nhiều nơi trên đường bỏ trốn.

Hiện, Công an quận Sơn Trà đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.