Bản tin 8H: Xác minh nữ hành khách ngồi khiếm nhã trên băng chuyền hành lý sân bay

TPO - Sân bay Phú Quốc (Kiên Giang) đang xác minh đoạn clip hành khách nữ ngồi dạng chân khiếm nhã trên băng chuyền hành lý.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ hành khách ngồi dạng chân, ngả ngớn trên băng chuyền hành lý. Dòng chữ trong clip cho thấy địa điểm quay tại sân bay Phú Quốc (Kiên Giang). Đoạn clip đã được chuyển đến lãnh đạo sân bay Phú Quốc để xác minh. Đại diện Cục Hàng không cũng cho biết, đang xác minh hành vi của nữ hành khách. Đây là lần thứ 3 nhà chức trách ghi nhận hành vi ngồi lên băng chuyền hành lý thông qua các clip lan truyền trên mạng xã hội. Hai lần trước đó là ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Đà Nẵng. Trước đó, sân bay Phú Quốc cũng có trường hợp một nữ hành khách tự ý chạy ra khu vực đường băng sân bay để tạo dáng quay TikTok.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo hôm nay (26/7) và ngày mai 27/7, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16h. Khu vực Hà Nội, hôm nay và ngày mai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/7, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên kéo dài đến khoảng ngày 29-30/7.

Ngày 25/7 Bộ Y tế cho biết ghi nhận 896 ca COVID-19, tăng thêm 148 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.768.844 ca nhiễm. Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.636 ca nhiễm). Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.692 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.866.968 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 29 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.092 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong thập kỷ vừa qua đuối nước đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,5 triệu người. Hơn 90% các trường hợp đuối nước xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, đặc biệt vùng nông thôn. Tại Việt Nam, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Dù đuối nước mỗi năm giảm 3-5%, nhưng thống kê Bộ LĐ-TB&XH, mỗi năm, vẫn còn gần 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định cán bộ tại Sở Giáo dục và đào tạo TPHCM. Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ TPHCM Võ Văn Tân đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công nhận chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và đào tạo TPHCM (nhiệm kỳ 2020-2025) đối với ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở. Ông Lê Hoài Nam sinh năm 1972, quê quán ở tỉnh Quảng Nam, có trình độ Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Cao cấp lý luận chính trị. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/7, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) hoàn tất quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế xe buýt số 22A về hành vi điều khiển xe chạy ngược chiều. Theo quy định tại Nghị định 100, lái xe bị xử phạt 5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng. Khoảng 14h ngày 22/6, trên tuyến Núi Trúc - Kim Mã, xe buýt số 22A của Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu di chuyển lấn qua làn đường của phương tiện đi hướng ngược lại. Khi thấy một ôtô con đang đi đúng chiều không thể di chuyển, tài xế buýt cho xe dừng lại, nhất định không lùi và đánh lái sang đúng làn đường của mình. (XEM CHI TIẾT)