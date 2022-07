Bản tin 8H: Điện Biên thu sai hơn 360 triệu đồng từ dịch vụ test nhanh COVID-19

TPO - Ngành Y tế tỉnh Điện Biên khẩn trương tìm người sử dụng dịch vụ test nhanh COVID-19 từ ngày 24 - 29/7/2021 để hoàn trả lại tổng số tiền hơn 360 triệu đồng thu sai.

Sở Y tế tỉnh Điện Biên vừa phát đi thông báo về việc hoàn trả lại số tiền do thu sai dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 (để xác định COVID-19) trên địa bàn. Theo báo cáo trước đó của ngành Y tế Điện Biên, số tiền thu chênh lệch so với quy định là hơn 360 triệu đồng. Trong đó, Trung tâm Y tế Tuần Giáo hơn 253 triệu đồng, thị xã Mường Lay hơn 107 triệu đồng. Hiện nay, các đơn vị liên quan đã lập danh sách hơn 3.000 trường hợp sử dụng dịch vụ trong khoảng thời gian từ ngày 24 - 29/7/2021, với mức hoàn trả từ 103.000 - 138.000 đồng/trường hợp. Thời gian thực hiện chi trả từ ngày 19/7 - 30/8/2022.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/7, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt cao nhất trên 35 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 55-65% và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ. Ngày 26/7, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/7, khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên kéo dài đến khoảng ngày 29-30/7.

Tối 24/7, thông tin từ UBND TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), hơn 20 công nhân bị rối loạn tiêu hóa, đang điều trị lưu trú tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả sức khỏe ổn định. Trước đó, ngày 23/7, bệnh viện tiếp nhận 23 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt (phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả) nghi ngộ độc thực phẩm. Những người này đều cùng ăn bữa trưa ngày 22/7 tại công ty. Qua xác minh, công ty Hoa Lợi Đạt ký hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp với Công ty TNHH Việt Nam EOC (trụ sở ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Hiện, cơ quan chức năng đang chờ kết quả kiếm nghiệm mẫu thức ăn lưu và mẫu phân để tìm nguyên nhân, làm căn cứ xử trí các bước tiếp theo.

Tối 24/7, lãnh đạo UBND phường 1 (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến một học sinh tiểu học tử vong. Thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, cháu bé 11 tuổi (học sinh lớp 5, tổ dân phố 3, phường 1, TP Bảo Lộc) đang chơi điện thoại thì máy hết pin. Sau đó, cháu vừa cắm sạc pin vừa tiếp tục sử dụng điện thoại, không may bị điện giật. Phát hiện sự việc, người nhà đã nhanh chóng cúp điện, tiến hành sơ cứu tại chỗ rồi đưa nạn nhân đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 24/7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 748 ca COVID-19, giảm 324 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.767.948 ca nhiễm. Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.627 ca nhiễm). Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.772. Tổng số ca được điều trị khỏi đến thời điểm hiện tại là 9.861.276 ca. 29 bệnh nhân đang thở ô xy. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.092 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 24/7, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Hội nghị Công bố quyết định của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn được điều động, chỉ định làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, đã có chủ trương đồng ý giới thiệu bầu ông Ngô Văn Tuấn giữ chức tổng Kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10 tới đây. (XEM CHI TIẾT)