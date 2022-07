Bản tin 8H: Thủ tướng Phạm Minh Chính thêm nhiệm vụ mới

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải. Thủ tướng Chính phủ là Trưởng ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải. Quyết định nêu rõ, thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm. Về thành phần Ban Chỉ đạo, Quyết định nêu rõ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là Trưởng ban Chỉ đạo. Phó Trưởng ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành (Phó Trưởng ban Thường trực), Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể.

Ngày 23/7, ông Lê Hồng Thành, Chủ tịch UBND phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, khoảng 15h30 ngày 22/7, các sư thầy chùa Long Đàm (phường Đức Thuận) phát hiện một bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa chùa cùng một chiếc làn đựng khăn, mũ, tất, sữa, bỉm kèm theo một tờ giấy. Trong tờ giấy, người mẹ viết, vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn nên nhờ nhà chùa chăm sóc cho bé. Bé cân nặng khoảng 3 kg, không dị tật, tình trạng sức khỏe bé hiện tại khá tốt. UBND phường Đức Thuận đã làm các thủ tục về việc trẻ bị bỏ rơi và tạm thời giao cho Trạm Y tế phường chăm sóc, nuôi dưỡng cháu trong thời gian hoàn thiện các hồ sơ pháp lý có liên quan.

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và hai xe ô tô khiến một người tử vong. Theo đó, khoảng 17h ngày 23/7, anh PKL (32 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển xe máy chở theo vợ sắp cưới là chị Võ Thị Cẩm T (28 tuổi, quê Đồng Tháp) lưu thông trên tỉnh lộ 43. Khi gần tới cầu tỉnh lộ 43 (thuộc phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) thì anh T điều khiển xe máy vượt xe container đang lưu thông cùng chiều và ngay sau đó xe máy anh T đã va quẹt với xe tải chạy chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến anh L và chị T té ngã, trong đó chị T không may ngã vào bánh sau xe container và bị tử vong tại chỗ. Riêng anh L chỉ ngã ra ngoài nên may mắn thoát nạn.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (24/7), từ Bắc Bộ vào đến miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng, một số nơi nắng nóng vào ban ngày; nhiệt độ nhiều nơi ở miền Trung cao nhất 35 độ. Tuy nhiên, hầu khắp các vùng trên đều xuất hiện mưa giông vào chiều tối và đêm. Dự báo hình thái thời tiết trên sẽ duy trì ở miền Bắc đến khoảng 28/7. Từ đêm 28-31/7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ nền nhiệt giảm nhẹ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 23/7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 1.071 ca mắc COVID-19. Hiện còn 37 bệnh nhân nặng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.767.200 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.328 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.851.504 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 37 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.092 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT vừa công bố, cả nước có một thủ khoa đạt tuyệt đối ở tổ hợp A00. Đó là thí sinh có số báo danh 01068510. Thí sinh này đến từ Hà Nội. Ở tổ hợp B00, có hai thí sinh đạt được mức điểm 29,35 điểm. Trong đó một thí sinh đến từ Hà Nội với số báo danh 01018611. Thí sinh còn lại đến từ Thái Bình có số báo danh 26002492. Đối với tổ hợp C00, thủ khoa năm nay đạt 29,75 điểm đến từ tỉnh Bắc Ninh với số báo danh 19000095. Thủ khoa của tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) năm nay đạt 28,9 điểm có số báo danh 16002721 đến từ Vĩnh Phúc. (XEM CHI TIẾT)