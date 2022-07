Bản tin 8H: Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự của Bộ Xây dựng

TPO - Lễ công bố và trao Quyết định về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Xây dựng vừa diễn ra vào ngày 21/7.

Ngày 21/7, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã chủ trì lễ công bố và trao Quyết định về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Xây dựng. Tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Duy Hiển đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Hải Vân - Phó Chánh Văn phòng Bộ kiêm nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Xây dựng; bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Dũng - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 60 mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1. Trong sáng 22/7, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp đối với các huyện: Bảo Yên (Lào Cai); Lục Yên, Yên Bình (Yên Bái).

Tối 21/7, anh Nguyễn Trung Kiên – nạn nhân thứ 5 trong sự cố ở Công ty Miwon (Phú Thọ) đã tử vong do tình trạng suy đa tạng không cải thiện, suy tuần hoàn nặng nề. Trước đó, chiều 18/7, khi vệ sinh hố gas trong nhà máy của Công ty TNHH Daesang Việt Nam (thường gọi là Công ty Miwon), hai công nhân của một đơn vị vệ sinh bị ngạt khí, bất tỉnh. Thấy vậy, 3 công nhân đang làm việc tại khu vực lò hơi của Công ty Miwon chạy đến cứu, cũng gặp nạn. 3 người được xác định đã tử vong tại hiện trường, một người tử vong tại bệnh viện. Người còn lại là anh Kiên cũng không qua khỏi.

Ngày 21/7, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về tình hình xử lý xe quá tải, tài xế vi phạm nồng độ cồn sau một tháng lực lượng chức năng cả nước tập trung xử lý. Đại diện đơn vị này cho hay từ 20/6 đến nay, CSGT toàn quốc đã xử lý trên 241.800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 374,5 tỷ đồng, tước 35.000 bằng lái và tạm giữ khoảng 51.300 xe cộ các loại. So với cùng kỳ năm 2021, số tiền xử phạt tăng 84%. Trong đó, 28.500 tài xế vi phạm về nồng độ cồn đã bị xử lý, phạt tiền 127 tỷ đồng đồng, tước 18.800 bằng lái và hơn 28.500 xe cộ bị tạm giữ. So với cùng kỳ năm 2021, số “ma men” bị xử phạt tăng hơn 330%, số tiền phạt cũng tăng 362%.

Theo Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế), đến nay đã có hơn 40 triệu người có hộ chiếu vắc xin. Việc triển khai cấp hộ chiếu vắc xin bắt đầu từ tháng 4/2022, đến nay tiến độ cấp hộ chiếu vắc xin được đánh giá không như kỳ vọng ban đầu. Hiện còn 17 triệu người chưa được xác thực thông tin. Nguyên nhân khiến việc cấp hộ chiếu vắc xin chậm trễ là do thông tin của người dân khai báo khi đi tiêm trước đây không chính xác, nhất là thời gian dịch bùng phát mạnh tại nhiều địa phương. Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Viettel xuất dữ liệu xác minh sai thông tin gửi Bộ Công an hỗ trợ việc làm sạch số dữ liệu trên sẽ hoàn thành trong tháng 7.

Ngày 21/7, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 1.292 ca COVID-19. Đây là số mắc mới cao nhất trong gần 2 tháng qua tại nước ta. Như vậy đã 5 ngày liên tiếp Việt Nam có số F0 tăng cao. So với 24 giờ trước đó, hôm nay số F0 tăng 131 trường hợp. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.837.649 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 4.999 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.837.645 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 44 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.091 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tối 21/7, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, địa bàn vừa xảy ra tai nạn do điện giật khiến cháu bé 10 tuổi tử vong. Lúc 13h cùng ngày, em Bùi Văn Tr. (15 tuổi, trú thôn 2, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) về nhà thấy em gái là Bùi Thị Như Q. (10 tuổi) đang nằm dưới nền nhà trong phòng ngủ nhưng gọi không trả lời. Tr. lấy tay chạm vào người để gọi em Q. dậy thì bị điện giật nên gọi bố, mẹ chạy vào trong phòng thì phát hiện em Q. đã tử vong. Bên cạnh nạn nhân có 1 cục sạc điện thoại di động đang cắm vào ổ điện.