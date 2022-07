Bản tin 8H: Công bố quyết định nhân sự của Viện trưởng VKSND tối cao

TPO - Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Phó Vụ trưởng Vụ 11, VKSND tối cao được biệt phái giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định.

Chiều 20/7, Lễ công bố và trao quyết định biệt phái giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Định được tổ chức tại VKSND tỉnh Nam Định. Theo Quyết định số 01/QĐ-VKSTC, ngày 7/7/2022, Viện trưởng VKSND tối cao quyết định biệt phái đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định. Thời hạn biệt phái không quá 3 năm, kể từ ngày 15/7/2022.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 21/7, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22/7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 bị sàm sỡ vào cuối tháng 6, chiều 20/7, ông Vi Văn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này kết luận ông Lương Văn Tòi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Thắng, có vi phạm về đạo đức lối sống, có hành vi không chuẩn mực với nữ sinh 16 tuổi. Ông Hùng cho biết theo kế hoạch, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thường Xuân tổ chức họp thông báo kết quả xác minh vào ngày 20/7, nhưng ông Tòi đang đưa con đi khám bệnh nên cuộc họp bị hoãn. Căn cứ những nội dung sai phạm được kết luận bởi đoàn kiểm tra, ông Tòi sẽ bị kỷ luật về mặt Đảng.

Chiều 20/7, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM), cho biết bảo vệ ném xe đạp công cộng ở vỉa hè đường Tôn Đức Thắng đã bị đình chỉ công việc. Theo giải trình của Công ty CP dịch vụ bảo vệ Thăng Long Bảo An Sepre 24, vào 23h ngày 19/7, bảo vệ tên P. được phân công trực tại công viên Bến Bạch Đằng. Quá trình tuần tra, anh P. đã nhắc nhở người dân rời khỏi công viên và không đỗ xe trên vỉa hè thuộc phạm vi công viên do đã hết giờ phục vụ. Sau 3 lần phát loa yêu cầu di chuyển nhưng một số khách vẫn đỗ xe sai quy định, anh P. ném xe đạp xuống đường.

Ngày 20/7, Bộ LĐTB&XH đã thông tin về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ. Theo đó, tính đến 17h ngày 19/7, cả nước đã có 51 tỉnh có DN, NLĐ nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ. Trong đó, số hồ sơ UBND cấp huyện đã tiếp nhận được là 21.792 DN với 1.075.561 NLĐ, kinh phí đề nghị hỗ trợ gần 669,5 tỷ đồng. 42 tỉnh, thành có số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ là 8.770 DN, 670.259 NLĐ với kinh phí gần 448 tỷ đồng. 24 tỉnh, TP có số hồ sơ đã được giải ngân với 3.391 DN, 252.560 NLĐ, hơn 150,8 tỷ đồng.

Công đoàn Y tế Việt Nam đã có báo cáo gửi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tình hình nhân viên y tế nghỉ việc, thôi việc, bỏ việc và tình trạng thiếu thuốc, vật tư. Theo báo cáo của Công đoàn Y tế Việt Nam, tính từ đầu năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2022 có tổng số 9.397 viên chức y tế xin thôi việc, bỏ việc (trong đó có 8.620 viên chức y tế thuộc quyền quản lý của các Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 777 viên chức y tế thuộc thẩm quyền quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế). Trong 8 nguyên nhân được đưa ra có do thu nhập thấp, áp lực công việc cao…

Ngày 20/7, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 1.161 ca COVID-19. Hôm nay là ngày thứ 2 liên tiếp Việt Nam có số ca vượt mốc 1000. So với hôm qua, số F0 hiện tăng 82 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.763.694 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.072 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.832.646 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 49 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.091 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)