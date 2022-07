Bản tin 8H: Xe khách đâm vào đuôi xe tải, 20 người thương vong

TPO - Xe khách đang di chuyển hướng Hà Nội - Nghệ An thì tông vào đuôi xe tải làm 1 người chết tại chỗ, 19 người bị thương.

Khoảng 3h45 ngày 19/7, trên QL1A đoạn qua phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải. Vào thời điểm trên, xe khách BKS 29B-606.xx chạy hướng Hà Nội - Nghệ An bất ngờ đâm vào xe tải BKS 37C-105.xx chở xi măng đi cùng chiều. Hậu quả 19 người trên xe khách bị thương, riêng tài xế xe khách bị tử vong, mắc kẹt trong cabin xe. Sau đó, lực lượng chức năng đưa 19 hành khách bị thương ra khỏi xe an toàn, đồng thời dùng các thiết bị chuyên dụng cắt dỡ phần cabin đưa thi thể tài xế xấu số ra ngoài.

Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa tổ chức Lễ nhận phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bệ, trú tại Tổ dân phố số 9, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tại buổi lễ, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Đại tá, Chính ủy Trần Văn Rồng đã trao quà và số tiền phụng dưỡng hàng tháng là 500.000 đồng cho mẹ Trần Thị Bệ. Mẹ Trần Thị Bệ năm nay 102 tuổi, có hai người con trai là Bùi Thanh Tùng, hi sinh năm 1968 và Bùi Xuân Tĩnh, hi sinh năm 1972 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 2014, mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngày 18/7, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 840 ca mắc COVID-19, tăng thêm 95 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Số bệnh nhân nặng giảm từ 41 xuống còn 29 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.761.435 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 4.081 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.818.357 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 29 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.091 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Từ chiều tối và đêm nay (19/7) đến ngày 22/7, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông rải rác trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trước khi đón mưa dông, ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi dưới 25 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-70%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. (XEM CHI TIẾT)

Lãnh đạo phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Việt Trì (Phú Thọ) cho biết, vào 17h30 ngày 18/7, công ty Miwon Việt Nam (thành phố Việt Trì, Phú Thọ) thuê người đến nạo vét bể chứa chất thải. Trong quá trình nạo vét xảy ra sự cố ngạt khí nghiêm trọng khiến 5 người phải nhập viện cấp cứu. Hiện tại 4 người trong số 5 nạn nhân đã tử vong. Cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 18/7, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một người cầm dao gọt trái cây trên khoang hành khách của một chuyến bay. Vụ việc xảy ra trên chuyến bay VN208 của hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA), xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đi Nội Bài (Hà Nội) lúc 8h sáng ngày 18/7. Theo đó, tiếp viên hàng không phát hiện hai hành khách lớn tuổi ngồi ghế ở vị trí giữa và gần cửa sổ đang dùng dao (loại nhỏ) gọt trái cây. Tiếp viên của chuyến bay đã nhanh chóng thu giữ dao, nhắc nhở và lập biên bản vụ việc. VNA đã trình báo với cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý. (XEM CHI TIẾT)

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, vào trưa ngày 18/7, công suất tiêu thụ điện của miền Bắc đã lập mức đỉnh mới là 22.800 MW, cao hơn tới khoảng 4.200 MW so với cùng kỳ 2021 (tương đương mức tăng 22,6%) và cũng cao hơn 500 MW so với mức kỷ lục điện tiêu thụ gần đây nhất là vào ngày 21/6/2022. EVN cho biết, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện miền Bắc tăng rất cao do nắng nóng gay gắt kéo dài, nguồn phát điện cũng gặp khó khăn. Một số tổ máy nhiệt điện đã gặp sự cố như: Cẩm Phả, Thăng Long, Quảng Ninh, Ninh Bình, Mông Dương 2 với tổng công suất không phát điện được tương ứng khoảng 1.555 MW. (XEM CHI TIẾT)